Moet het wettelijk pensioen ons een comfortabel leven geven of uit armoede houden? Dat is de vraag die levensverzekeraar NN aan 1025 Belgen stelde. De resultaten tonen een tweesplit.

Er wordt geen eenduidige rol toegedicht aan het wettelijk pensioen. De helft van de Belgen ziet het als een manier om hen uit armoede te houden of om te garanderen dat we de essentiële zaken in het leven kunnen kopen. Voor de andere helft dient het om een comfortabel leven te kunnen leiden, in lijn met de levensstandaard van voor pensionering.

Ambetenaren zien het wettelijke pensioen meer als een manier om een comfortabel leven te leiden, in lijn met de levensstandaard voor pensionering. Aangezien ambtenaren geen aanspraak kunnen maken op een aanvullend pensioen, en dus in grotere mate afhankelijk zijn van het wettelijk pensioen, is het logisch dat zij hier meer op rekenen dan anderen.

Bij jongeren zien we het tegenovergestelde, zij zien het wettelijke pensioen meer dan andere groepen als een manier om mensen uit armoede te houden.

1800 EUR/maand voor een comfortabel pensioen

Begin 2020 kreeg een werknemer gemiddeld een brutopensioen van 1311,79 euro als man en 1024,81 euro als vrouw. Dat lijkt voor de Belgen niet voldoende te zijn om een comfortabel leven te leiden na pensionering, in lijn met de levensstandaard voor pensionering.

Daarvoor is er volgens de respondenten een maandelijks wettelijk pensioen van 1800 euro netto nodig. Om een luxueus leven te kunnen leiden stijgt dit bedrag naar 3000 euro. Om te vermijden dat iemand in armoede belandt, is er volgens de Belgen 1000 euro per maand nodig. Voor de essentiële zaken stijgt dat naar 1200 euro.

Gulden middenweg

Het gemiddelde van het bedrag dat de Belgen opgeven om een comfortabel leven te leiden en dat om essentiële zaken te kunnen betalen, is net 1500 euro. Dat is het bedrag dat de overheid nastreeft als minimumpensioen na een volledige carrière. Lijkt de overheid de stok in twee te breken en kiest het geen kamp.

Levensverzekeraar NN gaat ervan uit dat de Belgen, en al zeker werknemers of zelfstandigen, niet volledig op het wettelijk pensioen mogen rekenen om een comfortabel leven te kunnen leiden na pensionering.

"Ik pleit voor een verbreding (zoveel mogelijk mensen van een aanvullend pensioen laten genieten) en verdieping (een voldoende hoog aanvullend pensioen voor iedereen) van het aanvullend pensioen. Een goede combinatie tussen het wettelijk en aanvullend pensioen blijft immers belangrijk", verklaart Jan Van Autreve, CEO van NN Belgium. "Het wettelijk pensioen moet dan vooral volstaan om basiskosten te dekken. Het aanvullend pensioen zorgt voor een comfortabel leven. Op die manier spreid je verantwoordelijkheid over verschillende actoren."

Rol van het aanvullend pensioen wint aan belang

Zoals het woord zelf al zegt, vult het aanvullend pensioen het wettelijk pensioen aan. De rol van het aanvullend pensioen focust op het bieden van een financieel comfortabel leven na pensionering.

De waarde daarvan dringt ook door tot bij de Belgen. Zo kregen de respondenten het volgende dilemma voorgelegd: stel dat je van je werkgever mag kiezen tussen een loonsopslag of diezelfde opslag maal 2 of 3 voor je pensioenplan, wat zou je doen? 38% zou voor een onmiddellijke loonsopslag gaan, 50% kiest voor de stijging van het aanvullend pensioen.

"Je pensioen financieren, is meer dan alleen je wettelijk pensioen of pensioensparen. Het is een goede combinatie van de verschillende pensioenpijlers die de Belgen meer zekerheid kan geven om na pensionering een comfortabel leven te leiden", klinkt het bij Jan Van Autreve.

Bron: levensverzekeraar NN

