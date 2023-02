RED SILVER GOLD

The Chapel is de nieuwe film van Dominique Deruddere, die vanaf 8 februari te zien is in de bioscoop. Wij geven 15 duotickets weg.

The Chapel vertelt het verhaal van de drieëntwintigjarige virtuoze pianiste Jennifer Rogiers die deelneemt aan de wereldberoemde Koningin Elisabethwedstrijd. De isolatie in de muziekkapel (The Chapel) en de stress van de competitie zorgen ervoor dat Jennifer de pedalen kwijt raakt. Herinneringen aan een moeilijke jeugd borrelen op... Een film van Dominique Deruddere (Iedereen beroemd) Met Taeke Nicolaï, Kevin Janssens en Ruth Becquart. THE CHAPEL, vanaf 8 februari in de bioscoop.

