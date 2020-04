Win een magazine van Neos vzw, de snelst groeiende seniorenorganisatie van Vlaanderen

RED SILVER GOLD

Win een magazine van Neos vzw, de snelst groeiende seniorenorganisatie van VlaanderenZin om na coronatijden af en toe op pad te gaan? In een hechte groep, waar vriendschap en gezelligheid centraal staan? Maak dan kennis met een Neos-club bij jou in de buurt. Neos, het Netwerk van ondernemende senioren, is de snelst groeiende seniorenvereniging in Vlaanderen. Je vindt er enthousiaste, ondernemende en sociale senioren op zoek naar avontuur en cultuur. Je kan er lekker eten, nieuwe herinneringen maken en een pak open mensen ontmoeten. Je klinkt er met nieuwe vrienden op een goed concert en fietst in groep de mooiste routes. Wil je met andere woorden je pensioen actief en warm invullen... dan moet je bij Neos zijn. Benieuwd naar wat Neos nog meer te bieden heeft of op zoek naar een Neos-club in uw buurt?Neem dan snel een kijkje op onze website www.neosvzw.be, of neem deel aan deze wedstrijd en ontvang het Neos Magazine in je bus. Jouw voordeel:Gratis exemplaar van Neos Magazine bij jou in de bus! Mail snel je gegevens naar welkom@neosvzw.be