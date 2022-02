RED SILVER GOLD

Video's van hun optredens gingen viral en werden meer dan 70 miljoen keer bekeken. Hun tv-optredens zijn door meer dan 120 miljoen kijkers bekeken en hun liveshow door 1 miljoen. Nog meer getalenteerde zangers, nog meer energie, nog meer adembenemende optredens hebben ertoe geleid dat de show genomineerd werd voor de Reality TV Award in Londen en de Premier Gospel Award in Engeland en geselecteerd is om deel te nemen aan de eerste Britain's Got Talent - The Champions nadat hij voor het eerst in de geschiedenis van Britain's Got Talent een dubbele Golden Buzzer won.

PRAKTISCH: BERGEN KONINKLIJK THEATER Zaterdag 30 april 20 u Tickets : www.ticketmaster.be

