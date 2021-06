RED SILVER GOLD

De Knokke Art Fair vindt plaats in het iconische Grand Casino te Knokke. Snuif de sfeer op in een authentiek kader. Bewonder de prachtige muurschildering van René Magritte en de concertzaal waar alle groten der aarde, van Edith Piaf & Jacques Brel tot Elton John, al schitterden. De beurs presenteert een hoogstaande selectie van moderne - & hedendaagse kunst in combinatie met design, welke worden gebracht door internationale handelaars van de bovenste plank. In het "on stage" project komt men in aanraking met opkomend talent. Combineer je bezoek met de adembenemende openlucht beeldenwandelingen op wandelafstand van de Knokke Art Fair!Waar: Grand Casino Knokke, Zeedijk-Albertstrand 509, Knokke-Heist Wanneer: Van 7 t/m zondag 15 augustus, volgens gekozen tijdslot Tickets:€ 15, opgelet enkel online verkrijgbaar! Info: www.knaf.be

De Knokke Art Fair vindt plaats in het iconische Grand Casino te Knokke. Snuif de sfeer op in een authentiek kader. Bewonder de prachtige muurschildering van René Magritte en de concertzaal waar alle groten der aarde, van Edith Piaf & Jacques Brel tot Elton John, al schitterden. De beurs presenteert een hoogstaande selectie van moderne - & hedendaagse kunst in combinatie met design, welke worden gebracht door internationale handelaars van de bovenste plank. In het "on stage" project komt men in aanraking met opkomend talent. Combineer je bezoek met de adembenemende openlucht beeldenwandelingen op wandelafstand van de Knokke Art Fair!Waar: Grand Casino Knokke, Zeedijk-Albertstrand 509, Knokke-Heist Wanneer: Van 7 t/m zondag 15 augustus, volgens gekozen tijdslot Tickets:€ 15, opgelet enkel online verkrijgbaar! Info: www.knaf.be