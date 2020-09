JOUW VOORDEEL: 3 gratis bakplaten

Samen barbecueën, racletten of grillen... het kan allemaal met de Princess table grill XXL. Vlees, vis, groenten of pannekoekjes, dankzij de sterke antiaanbaklaag bakken je gerechten niet aan en hoef je maar weinig of zelfs geen vet te gebruiken. Met een oppervlakte van 60 x 36 cm is de bakplaat geschikt voor 4 tot 6 personen. Fijn als je een groot gezin hebt of graag vrienden uitnodigt voor een gezellig, culinair avondje.

• 60 x 36 cm

• Regelbare thermostaat (tot 215°C)

• Je kan de bakplaat eenvoudig reinigen met een doekje of afspoelen onder de kraan.

• Geleverd met 5 houten spatels.

