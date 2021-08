Je vakantie begint in een historisch kasteeltje in Uzès, eentypisch middeleeuws stadje, tussen de zee en het natuurgebiedvan de Cevennen. Er zijn veel bezienswaardigheden in de buurtvan Château d'Arpaillargues ***. Nîmes ligt op 25 km en Avignonop 45 km.Vervolgens verblijf je op een prachtig domein van maar liefst 4 hain een typisch Provençaals dorpje Moissac Bellevue.La Bastide du Calalou **** is een ideaal uitgangspunt voor eenbezoek aan de Provence en de Var: het ongerepte landschap vande Gorges du Verdon, het meer van Sainte-Croix, het dorpje Moustier-Sainte-Marie enz.

Prijs per persoon o.b.v. een standaard tweepersoonskamer.

Tussen 30/08-12/09/21: € 915.

Van 13/09-25/09/21 betaal je € 745.

Tussen 26/09-31/10/21 bedraagt de prijs € 489.

Extra: 5denacht gratis (inclusief ontbijt) tussen 30/08/21-25/09/21 in Bastidedu Calalou.

JOUW VOORDEEL: voor de prijs vanaf € 489 per persoon reserveren wij het volgende:

INBEGREPEN:

• 4 nachten Château d'Arpaillargues ***

• 4 nachten Bastide du Calalou ****

• 8x ontbijtbuffet

Info & reservering:

• 050 330 990

• info@holidayline.be

• www.holidayline.be/plusmagazine

Code: PRVPCL10 en 11

Situatie Covid-19, zie http://www.t-hl.com/corona/covidinfo_nl.html Indien de afreis niet kan doorgaan ingevolge overmacht, omwille van redenen van volksgezondheid, of omwille van de (al dan niet vrijwillige) sluiting van het hotel, aanvaardt de reiziger een waardebon voor de waarde van de reservering.

