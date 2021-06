Oudenaarde ligt in de Scheldevallei, aan de voet van de Vlaamse Ardennen, en biedt een landelijk en rustig karakter met glooiende landschappen. Vlak bij het charmante hotel Moriaanshoofd, opgetrokken in Spaanse haciendastijl en met grote tuin, vertrekken verschillende wandel- en fi etsroutes, zowel vlakke als heuvelachtige parcours. Het gezellige centrum van Gent, met mooie binnenwateren, ligt op 20 km. Bezoek ook het interactieve Museum van de Ronde van Vlaanderen, het archeologisch museum van Velzeke en de site Ename (restanten benedictijnenabdij).

Geldigheid: Prijs per persoon op basis van een deluxe tweepersoonskamer.

Tussen 19/05-23/12/21 en 06/01-31/03/22: € 189 met aankomst woensdag t/m zaterdag. Situatie Covid-19, zie http://www.t-hl.com/corona/covidinfo_nl.html

Indien de afreis niet kan doorgaan ingevolge overmacht, omwille van redenen van volksgezondheid, of omwille van de (al dan niet vrijwillige) sluiting van het hotel, aanvaardt de reiziger een waardebon voor de waarde van de reservering.

JOUW VOORDEEL € 189 P.P. INBEGREPEN:

• 2 nachten in 't Moriaanshoofd ***

• 2 x ontbijt

• 2x 4 gangendiner

• Gratis gebruik van een stappenteller

• Toeristische wandel- en fi etsroutes Optioneel ter plaatse: lunchpakket via het hotel en fi etsverhuur op een 3-tal km van het hotel (ook elektrische)

Info & reservering • 050 330 990 • info@holidayline.be • www.holidayline.be/plusmagazine Code: VLAPCL10

