RED SILVER GOLD

Hoogtepunt van het Groeningemuseum zijn de Vlaamse primitieven, maar het museum is ook een dynamische plek: de collectie wisselt regelmatig en je kan genieten van prestigieuze tentoonstellingen met internationale allure. Zo toont de Belgisch-Iraanse kunstenaar Sanam Khatibi er nog tot 3 oktober een selectie van haar werk. Sanam Khatibi woont en werkt in Brussel. Ze heeft heel wat (inter)nationale exposities op haar palmares staan, maar exposeert voor het eerst in het Groeningemuseum. De kleine maar krachtige capsuletentoonstelling dompelt de bezoeker onder in een bevreemdende wereld met kleurrijke fauna en flora. Mens en dier ontmoeten er elkaar in een sensueel spel van macht, geweld en destructie, triomf en verlies, angst en verlangen.

