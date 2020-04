Mobile Vikings en Digitopia hebben vandaag, woensdag 8 april 2020, een samenwerking opgezet om geïsoleerde patiënten in de Vlaamse ziekenhuizen toch de mogelijkheid te geven om rechtstreeks te communiceren met hun familie en vrienden met de hulp van zorgrobot James.

Door de covid-19 epidemie worden veel patiënten in ziekenhuizen letterlijk afgesloten van enige communicatie met familie en vrienden. Met zorgrobot James wordt daarvoor een oplossing geboden. James is een robot die autonoom de kamer van een patiënt kan binnengaan om zo een videogesprek tussen de patiënt en het verplegend personeel mogelijk te maken. Zo wordt het contact met de patiënt tot een minimum herleid en wordt er tegelijkertijd bespaard op beschermende kledij.

Vanaf vandaag worden de mogelijkheden van James uitgebreid: het verplegend personeel kan via James voortaan ook een extern videogesprek opzetten, met familie, vrienden of bijvoorbeeld de behandelende arts van de patiënt.

Zorgrobot James brengt patiënt in contact met familie

Jan Bussels, CEO van Digitopia: "Door het inzetten van nieuwe technologieën, zoals deze zorgrobots van Zorabots, slagen wij erin om iedereen de kans te geven om in contact te komen met familie en vrienden."

Digitopia uit Schilde verzorgt niet alleen de technologische opzet van elke zorgrobot op de verschillende afdelingen, maar voorziet ook in een opleiding voor de verpleegkundigen om er vlot mee te leren werken.

Mobile Vikings van zijn kant zorgt dan weer voor een optimale 4G-netwerkverbinding om de videogesprekken mogelijk te maken. Het blijkt namelijk niet altijd even evident om robot James te connecteren met de goed beveiligde wifi-netwerken in de ziekenhuizen. Door het opzetten van een apart netwerk via een extra 4G-modem wordt dit probleem gemakkelijk verholpen.

Er is al een zorgrobot operationeel in het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel, eentje in het ZNA Middelheim en 4 in het UZA. Digitopia installeert in de loop van de volgende dagen nog 10 James zorgrobotten in verschillende andere ziekenhuizen. Mobile Vikings stelt per zorgrobot een onbeperkt 4G-data-abonnement ter beschikking.

