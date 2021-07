Autopech op een landweg, in het holst van de nacht, ver van de bewoonde wereld. Met je smartphone als enige band met de beschaving. Had je gisteren die batterij maar opgeladen!

Waarom verbruikt je smartphone zoveel meer dan een ouderwetse gsm? Dat heeft voor een stuk te maken met de uitrusting: de grootte en helderheid van het scherm, het vermogen van de processor, de camera, de verschillende sensoren... Maar ook de manier waarop je ermee omspringt, speelt een rol. Met je gsm kon je enkel bellen en sms'en. Je smartphone is een echte zakcomputer. Gemiddeld wordt die 26 keer per dag geraadpleegd, en sommige mensen gebruiken hem zelfs vier uur per dag en meer.

Je smartphone kan ook heel veel: bankieren, films afspelen, foto's maken en delen, noem maar op. De lijst is eindeloos. En dus is het energieverbruik van je smartphone in niets meer te vergelijken met dat van je oude gsm. Eigenlijk mag je nog van geluk spreken dat je hem niet vaker moet opladen.

Maar wat als de batterij van je smartphone plots de geest geeft? Dat is frustrerend, en ook wel een beetje beangstigend, afhankelijk van de situatie. Je kan natuurlijk je voorzorgen nemen. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld nooit de deur uit zonder reservebatterij (die dan uiteraard opgeladen moet zijn), een laadkabeltje, een adapter voor het stopcontact, zelfs een verdeelstekker. En in hun auto hebben ze ook alle nodige spullen liggen. Ze hebben gelijk als ze zeggen dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn. Maar moet je daarom een overvolle tas met materiaal meezeulen?

Sluit zoveel mogelijk apps

De oplossing zit vaak al in een goede kennis van je smartphone. Je hoeft volgende tips niet altijd en overal toe te passen. Maar het is goed om te weten wat de mogelijkheden zijn als op een mooie dag je smartphone drastisch op dieet moet.

Sluit eerst de apps die de meeste energie verbruiken. Je vindt ze op je smartphone bij Instellingen > Batterij. Vooral de apps voor videostreaming - YouTube, Netflix, Apple TV+, Amazon Prime enz. - en audio - Spotify, Deezer, enz. - zijn energievreters. En verder alles wat met sociale netwerken te maken heeft - Facebook, Instagram, Messenger, Skype, TikTok, Twitter,... - en natuurlijk de videogames.

Energiezuinige modus

Elke smartphone, ongeacht het besturingssysteem - Harmony (de nieuwe modellen van Huawei), iOS (iPhone) of Android (zowat al de rest: OnePlus, Oppo, Samsung, Xiaomi,...) - heeft een energiezuinige modus. Kijk bij Instellingen of Configuratie en schakel die modus in. Afhankelijk van het model, wordt je schermresolutie dan verlaagd en het vermogen van je processor beperkt, en worden functies die op de achtergrond werken uitgeschakeld. Dat maakt je smartphone wat minder leuk om te gebruiken, maar de batterij gaat op slag veel langer mee.

Verlaag ook de helderheid van je scherm, een van de gulzigste onderdelen. Schakel ook de trilfunctie uit die soms met je beltoon of meldingen samengaat. Afhankelijk van de situatie kan je ook tijdelijk je toegang tot wifi of het mobiele netwerk uitzetten - een van de twee, niet allebei. Ook dat is geen maatregel om doorlopend toe te passen, maar hij zal er, waar nodig, wel voor zorgen dat je batterij niet te snel leegloopt.

Sterkere batterij?

Maar waarom stoppen producenten geen krachtigere batterijen in hun smartphones? Dat laat zich in drie woorden verklaren: dikte, gewicht, design. Technisch is het mogelijk om een smartphone uit te rusten met een batterij die ettelijke dagen meegaat. Maar wie wil nu een lelijk, groot toestel, dat zo zwaar weegt als een baksteen? Er staan ook kolossale economische belangen op het spel: wereldwijd worden elk jaar ongeveer 1,3 miljard smartphones verkocht. Overal ter wereld werken wetenschappers zich uit de naad om schitterende nieuwe technologie uit te vinden. Die moet niet enkel efficiënt en goedkoop zijn, zonder dat ze je smartphone zwaar of dik maakt, ze moet ook zuinig omspringen met de grondstoffen van deze planeet. Dat is een enorme uitdaging.

Vandaar dat verschillende producenten in afwachting van een wonder een andere oplossing hebben bedacht: als de gewenste autonomie niet haalbaar is, kan je de duur van het opladen zo kort mogelijk houden. De OnePlus 9 illustreert dat met Warp Charge 65T, dat de batterij in iets meer dan een half uur volledig oplaadt, en in tien minuten tot de helft. De SuperVooc 2.0 65 W-technologie van de Oppo Find X3 Neo is nog zo'n voorbeeld: hij laadt in vijf minuten voldoende energie op om vier uur video te kijken. Vijf minuten, dat is geen eeuwigheid.

