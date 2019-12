Naar jaarlijkse gewoonte onthult Google met 'Year in Search' de meest trending zoekwoorden van 2019. De lijsten vertellen welke onderwerpen het afgelopen jaar het vaakst werden opgesnord in België in vergelijking met 2018. Het tv-programma wtFOCK prijkt helemaal bovenaan.

Wat is er op tv vandaag?

Dit jaar staat een tv-serie helemaal bovenaan de lijst van meest trending zoekwoorden. wtFOCK, de populaire reeks die het reilen en zeilen van een groepje tienerjongens en -meisjes volgt, was het (bijna) afgelopen jaar de meest trending zoekterm op google.be. Love Island, op plaats vier, volgde dan weer tien jonge singles in een luxueuze villa die maar één doel voor ogen hadden: de ware liefde vinden.

Verkiezingen veroorzaakten piek

Daarnaast stond 26 mei 2019 in het rood aangeduid in elke agenda, de dag van de Belgische en Europese verkiezingen. Een handige tool die hierbij duidelijk vaak werd ingeschakeld, is de populaire stemtest. De kieswijzer begeleidde stemgerechtigden doorheen de programmapunten van partijen en politici. Niet voor niets dus dat de tool zich in de top vijf van trending zoekwoorden wist te nestelen. Ook enkele politici werden naarstig 'gegoogeld'. Tom Van Grieken, Joke Schauvliege en Dries Van Langenhove eisen een plekje op in de top 15 van meest trending Belgen.

Notre-Dame in lichterlaaie

Op 15 april haalde de verwoestende brand in de Parijse Notre-Dame het wereldnieuws. Een mogelijke fout tijdens restauratiewerken zorgde voor de vlammenzee die de kathedraal grotendeels vernielde. Parijs kreeg hulp uit alle hoeken en is intussen ook gestart met de herstellingswerken. Heel wat Belgen volgden het nieuws uit Parijs op de voet. Notre-Dame de Paris was de op vier na meest trending zoekterm.

Afscheid van Karl Lagerfeld

2019 ging helaas niet voorbij zonder rouwen. Zo namen we wereldwijd onder meer afscheid van Duits mode icoon Karl Lagerfeld en Amerikaans acteur Luke Perry. In eigen land bracht het heengaan van gitarist Willy Willy, radiopresentator Christophe Lambrecht, rolstoelatlete Marieke Vervoort en Vlaamse zanger Paul Severs heel wat droefenis teweeg.

Entertainment for all

Last but not least blijven we geïnteresseerd in verschillende vormen van entertainment. De Ronde van Frankrijk was erg spannend en klom in de lijst met meest gebruikte zoektermen van plek 6 vorig jaar, naar plek 3 in 2019. Ook Wimbledon, de Afrika Cup en het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen deden het goed. Buiten de sportwereld waren ook Tomorrowland, Eurovision en de Gentse Feesten evenementen die hoog scoorden.

Een cartoon zegt meer dan 1.000 zoektermen

Marc De Cloedt, vooral bekend onder artiestennaam Marec, tekende een stripcover op basis van de meest trending zoektermen. In zijn cartoon herken je heel wat figuren, evenementen en gebeurtenissen die het jaar kleurden. "Een jaaroverzicht tekenen gebaseerd op de meest gezochte items op Google Search was een zeer interessante uitdaging. Ik keek er heel erg naar uit. Voor een cartoonist is Google het hele jaar door op elk uur van de dag een onmisbare assistent", aldus de cartoonist.

"Door terug te kijken naar de zoekopdrachten van het afgelopen jaar, kun je een duidelijk beeld vormen over wat er in ons land speelde in 2019. Ik vind het een voorrecht om het jaar te mogen herbeleven door de scherpe blik van Marec. Het is een tekening geworden waar je minutenlang naar kunt kijken en nog steeds nieuwe gebeurtenissen ontdekken", aldus Michiel Sallaets, Communications Manager bij Google Belgium.