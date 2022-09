WhatsApp biedt sinds enige tijd een nieuwe optie aan. Je kunt nu specifieker instellen welke contacten persoonlijke informatie van je mogen zien, zoals de profielfoto, de 'info'-tekst en wanneer je voor het laatste online bent geweest. Zo stel je het in.

Wie kan je persoonlijke gegevens zien?

Voorheen had je drie opties om te selecteren:

Iedereen: iedereen die je telefoonnummer heeft

Mijn contacten: iedereen die als contact in je telefoon staat

Niemand: niemand kan je persoonlijke informatie zien

Daar is nu een vierde optie bijgekomen:

Mijn contacten, behalve...

Je kunt in de optie 'Mijn contacten, behalve..' uitzonderingen aangeven. De uitzonderingen krijgen de informatie dan niet te zien.

Privacy-instellingen aanpassen

Zo pas je de privacy-instellingen aan:

Open WhatsApp Ga naar Instellingen (door op de 3 puntjes te klikken) Ga naar Account Ga naar Privacy Kies wat je wilt wijzigen Kies wie de informatie (niet) mag zien Klik op Gereed

Bron: Plusonline.nl

