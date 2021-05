Televisies worden jaar na jaar dunner en groter, pakken uit met telkens nieuwe technologieën met soms vreemde codenamen. Waar moet je op letten bij je keuze?

Alles hangt af van de kamer waar je het nieuwe toestel wil neerpoten, maar mik vooral niet te klein. Een groot scherm went snel en veel mensen krijgen algauw spijt dat ze geen maatje groter hebben genomen. Weet dat de minimale kijkafstand voor een scherm van de nieuwste generatie ongeveer overeenkomt met zijn diagonaal maal 1,4. Met een scherm van 55 inch (140 cm), een formaat dat aan populariteit wint, moet je bank dus op minstens twee meter van de televisie staan.

...

Alles hangt af van de kamer waar je het nieuwe toestel wil neerpoten, maar mik vooral niet te klein. Een groot scherm went snel en veel mensen krijgen algauw spijt dat ze geen maatje groter hebben genomen. Weet dat de minimale kijkafstand voor een scherm van de nieuwste generatie ongeveer overeenkomt met zijn diagonaal maal 1,4. Met een scherm van 55 inch (140 cm), een formaat dat aan populariteit wint, moet je bank dus op minstens twee meter van de televisie staan. De definitie van een tv wordt bepaald door het aantal pixels op het scherm - de puntjes die het beeld vormen. De resolutie is de dichtheid van die pixels, dus hun aantal per vierkante inch. De twee termen worden vaak met elkaar verward. Maar ook al is de resolutie belangrijk, meestal dient de definitie als vergelijkingsbasis. Even je geheugen opfrissen: de resolutie van een dvd is 720 x 576 pixels, dus iets meer dan 414.000 puntjes. Met Full HD of Blu-ray haal je al een definitie van 1.920 x 1.080 pixels (2 miljoen puntjes). En Ultra HD - ten onrechte 4K genoemd -, zorgt voor een beeld met 3.840 x 2.160 pixels of bijna 8,3 miljoen puntjes. Meer en meer films, series en documentaires op streamingplatforms zoals Netflix, Prime Video, Apple TV+,... voldoen aan die laatste norm. En terwijl Ultra HD nog altijd niet de regel is voor alle programma's die worden uitgezonden, vind je in de handel al tv's die nog verder gaan. Zo heeft Ultra HD 8K een definitie van 7.680 x 4.320 pixels, dus meer dan 33 miljoen puntjes.Koop je vandaag dan best al een Ultra HD 8K toestel? Nee, en wel om verschillende redenen. Om te beginnen is er de prijs. Daarnaast verbruikt Ultra HD 8K flink wat energie. En ten slotte is er weinig content voor beschikbaar. Bovendien is het verschil in kwaliteit met een goede Ultra HD (4K) televisie pas zichtbaar op een heel groot scherm (vanaf 75 inch), en zelfs dan is het niet spectaculair. Vergeet 8K dus voorlopig: daar komen we over enkele jaren op terug. In de winkel slaan ze je met termen om de oren als LED, Direct LED, Edge LED, QLED, Triluminos, ULED, NanoCell en Mini LED. Al die termen slaan op LCD-televisies, dus toestellen met achtergrondverlichting. Voor het grote publiek tellen vandaag eigenlijk slechts twee technologieën: LCD en OLED. Heel algemeen beschouwd zet OLED betere resultaten neer qua contrast, beeldhoek, zwartkwaliteit en slank design. Anderzijds is deze technologie minder helder, kost ze meer en bestaat het risico dat de pixels inbranden. Maar je moet geen appelen met peren vergelijken. Hoewel de beste OLED-tv op de markt ongetwijfeld beter is dan de beste LCD, moet een LCD-toestel van het topgamma niet onderdoen voor een oudere OLED op instapniveau. We hebben de ruimte niet om hier alle aandachtspunten op te sommen, maar als het binnen je mogelijkheden ligt en je een model wilt dat helemaal klaar is voor de toekomst, moet je nagaan of het uitgerust is met een of (beter) meer HDMI 2.1-connectoren (let op: HDMI 2.1 verschilt van HDMI 2 of HDMI 2.0), bij voorkeur eARC. En je moet checken of het beschikt over een uitgebreide HRD-compatibiliteit: Dolby Vision is een echte aanrader, in het ideale geval aangevuld met HDR10, HDR10+ en HLG. Voor het geluid is Dolby Atmos de norm om op te letten. En een afstandsbediening met verlichting is niet onmisbaar, maar wel leuk om te hebben. Wonderen bestaan niet. De grote namen blijven prima referenties. Als je voor een model van het midden- of topgamma van LG, Panasonic, Philips, Samsung of Sony kiest, kan het moeilijk fout gaan. En dan is er nog een merk dat de wind in de zeilen heeft: TCL. Al deze toestellen zijn geconnecteerd en werken net als computers en smartphones met een besturingssysteem. Meestal is dat een versie van Android (Philips, Sony, TCL...). Samsung koos voor Tizen en LG voor webOS. Verkeerd kiezen kan hier niet, maar elk systeem heeft zijn eigen kenmerken. Net voor grote sportevenementen steken fabrikanten en merken elkaar vaak de loef af met interessante aanbiedingen. Dat is het moment om je slag te slaan! Maar je kan ook op de jaarlijkse koopjesdagen, zoals Black Friday, kijken welke modellen van het voorbije jaar nog verkrijgbaar zijn. Ze verschillen soms weinig van de allernieuwste, zodat je mooi kan besparen op je budget!