Werkgevers van kmo's die geconfronteerd worden met een werknemer die kanker heeft, hebben niet altijd een pasklare oplossing om daarmee om te gaan. Het menselijke aspect verzoenen met de economische realiteit, is allesbehalve evident. De website kankerenwerk.be, die pas gelanceerd is, geeft leiders van kleinere ondernemingen een houvast.

Kankerenwerk.be is een initiatief van de KU Leuven met financiële steun van Kom op tegen Kanker. "Werkgevers van kmo's tonen zich bezorgde bedrijfsleiders wanneer ze horen dat een werknemer kanker heeft. Ze willen zeker helpen, het is alleen niet altijd duidelijk hoe dat dan moet gebeuren", zegt professor Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven en directeur Kennis, Informatie en Onderzoek bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDEWE). "Ze hebben vaak de tijd niet om boeken over het thema te lezen."

De website is praktisch opgebouwd en leest als een stappenplan. "De site bestaat uit twee luiken met vier onderverdelingen. Het eerste luik omvat het verloop van de aandoening. Ziek melden, afwezigheid op het werk, het werk willen hervatten en herval of zeer slechte vooruitzichten zijn de fasen die aan bod komen. Het tweede luik kijkt naar de verwachtingen van de verschillende betrokkenen, namelijk de werknemer, werkgever, onderneming en collega's", aldus professor Godderis. Een blijvende communicatie met de werknemer is de rode draad in het proces. "Belangrijk is dat de werkgever de werknemer begeleidt om een oplossing mee mogelijk te maken, niet dat hij het stuur overneemt."

Kom op tegen Kanker zet al enkele jaren in op terugkeer naar de werkvloer van kankerpatiënten en steunt het initiatief. "Veel mensen willen het werk hervatten. Niet alleen om financiële redenen, maar ook voor de sociale contacten en omdat ze het belangrijk vinden voor zichzelf. Het werk hervatten na kanker vergt echter aanpassingen. Soms loopt dat vlot, maar soms is het niet makkelijk", zegt Ward Rommel van Kom op tegen Kanker. Ook hij benadrukt het belang van een goede communicatie.

Meer info op www.kankerenwerk.be