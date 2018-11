Wat zijn virtuele en toegevoegde realiteit?

Open je ogen en kijk om je heen: wat je ziet is de werkelijkheid. Of ze je bevalt of niet, niets belet je eraan te ontsnappen. Door te lezen of te mediteren, door je koffers te pakken en op wereldreis te gaan, of voor sommigen door roesmiddelen te gebruiken. Maar je kan ook je toevlucht nemen tot de virtuele realiteit - virtual reality of VR. Die is er in alle soorten, maar het principe is altijd hetzelfde: je zet een videobril op die, door zijn ontwerp en het materiaal waaruit hij gemaakt is, je hermetisch van de buitenwereld afsluit, net zoals een veiligheidsbril. Al loop je hier geen gevaar: de bril dient enkel om te beletten dat je ogen nog iets van je echte omgeving waarnemen. Want je moet je onderdompelen in een andere wereld, die wordt overgebracht via beelden op het scherm in je bril. Het doet wat denken aan de viewmaster van vroeger, maar dan veel geavanceerder. Hier immers geen opeenvolging van foto's. Je wordt gedropt in een visuele wereld van 360 graden, soms met geluid erbij, en dat in een bestaande of denkbeeldige omgeving. Allemaal zonder ook maar é...