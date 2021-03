Een online genealogiebedrijf biedt sinds kort de mogelijkheid om gratis jouw oude familiefoto's te animeren. De kans om je voorouders te zien glimlachen, met de ogen knipperen, of het hoofd draaien ... Fascinerend!

In de wereld van Harry Potter zijn foto's helemaal niet statisch. In hun lijst, bewegen de afgebeelde personen, groeten vriendelijk of schreeuwen hun onvrede uit. Maar wat als de realiteit en fictie samenkomen? In feite is dat precies wat met Deep Nostalgia onlangs werd voorgesteld: een technologie die in staat is om oude foto's tot leven te brengen. De protagonisten maken hoofdbewegingen, knipperen met hun ogen, glimlachen ... Hier geen magie, wel artificiële intelligentie. Het AI-programma werd ontwikkeld op verzoek van MyHeritage, een van de belangrijkste websites over genealogie.

Concreet beschikt Deep Nostalgia over de mogelijkheid om beweging toe te voegen aan foto's. Hoe meer internetgebruikers er foto's indienen, met een iets andere kadrering en onder iets andere hoeken, hoe beter de artificiële intelligentie weet hoe ze deze moet interpreteren en een reeks wijzigingen moeten aanbrengen om tot een geloofwaardige animatie te komen. De functie Deep Nostalgia maakt gebruik van verschillende zgn. stuurvideos die MyHeritage voor dit doel heeft ontwikkeld. Elke stuurvideo bestaat uit een vaste reeks bewegingen en gebaren. Deep Nostalgi kan die bewegingen zeer nauwkeurig toepassen op een gezicht in jouw foto, wat resulteert in een korte video.

En die video is ronduit verbluffend, soms zelfs verontrustend, omdat de gezichten een paar seconden op een natuurlijke en vloeiende manier tot leven komen.

In de basisversie is de dienst gratis, maar denk eraan: gratis betekent wel dat je je moet registreren waardoor het bedrijf een reeks gegevens overje kan verzamelen.

@MyHeritageNL dit is mijn oma in haar jongere jaren. Mijn oma leeft al 19 jaar niet meer. 🥰 pic.twitter.com/SStzSY0CAd — Kristel (@kristelsaleh78) March 11, 2021

Voor onbeperkt gebruik van Deep Nostalgia om bijvoorbeeld een geanimeerde stamboom van je familie op te maken, moet je een betalend abonnement nemen.

Restauratie en Deep Fake

Het is niet de eerste keer dat artificiële intelligentie wordt gebruikt om oude afbeeldingen te retoucheren. In 2020 zijn verschillende films van de gebroeders Lumière, de uitvinders van de cinema, volledig gedigitaliseerd en herwerkt.

Door het aantal beelden per seconde drastisch te verhogen en te verfijnen, heeft artificiële intelligentie het mogelijk gemaakt om een beeldenreeks met hoge resolutie te bekomen, die veel minder schokkerig en wazig is dan het origineel, gemaakt met een slingercamera meer dan honderd jaar geleden.

Maar zoals elke knappe technologie kan ook hier misbruik van worden gemaakt om tot levensechte vervalsingen te komen: het wordt mogelijk om elk personage in elke situatie te plaatsen, hem om het even wat te laten zeggen, op een min of meer geloofwaardige manier. We spreken dan van Deep Fake. Zo was er in 2018 heel wat te doen rond een video van Obama die zich zeer kritisch uitliet over Trump. Dit bleek uiteindelijk slim vervalst beeldmateriaal te zijn, volkomen fake. Je moet daarom voorzichtig zijn met video's die je online vindt, vooral als hun authenticiteit twijfelachtig is!

Maar laten we met iets leuks eindigen: een versie van Terminator 2, waarin de rol van Arnold Schwarzenegger met behulp van AI wordt overgenomen door ... Sylvester Stallone.

