Wanneer je op het internet surft, is je navigatie niet anoniem en evenmin privé. Vind jij het goed dat andere mensen kunnen volgen wat je online uitvoert? Nee? Daar bestaat een oplossing voor en ze is niet eens moeilijk.

Een nauwkeurig cijfer is er niet, maar het aantal computers wereldwijd wordt op ongeveer 4 miljard geschat. En elke dag zijn het er meer. Toch komt een e-mail die je naar iemand aan de andere kant van de wereld verstuurt (meestal) enkele seconden later op zijn bestemming aan. En wanneer de ander antwoordt, arriveert het bericht in jouw postvak en niet in dat van de buren. Een mirakel? Niet echt, want e-mail werkt volgens het principe van de brievenpost. Voor je een postzegel op een kaart of een enveloppe plakt, schrijf je er het adres van de ontvanger op: naam, straat en huisnummer, plaats en land.Op het internet gaat het min of meer op dezelfde manier. Elke computer en zelfs elk geconnecteerd toestel heeft specifieke coördinaten. Die unieke identificatie, het IPv4-adres (Internet Protocol version 4), heeft een formaat als 85.46.211.172. De jongste jaren voorspelde de exponentiële groei van het aantal apparaten dat met het internet verbonden is, een wereldwijde verzadiging van IPv4. Daarom kwam er een nieuwe identificatie, die langer is en letters met cijfers combineert. Dat is IPv6, dat er bijvoorbeeld als volgt uitziet: 2a01:1969:32f:6a00:107b:6a77:f2d 3:69f6. Het goede nieuws is dat je al die tekens niet moet onthouden. Waar het om gaat, is dat elke computer zijn eigen unieke adres heeft. Tot zover hoofdstuk 1, dat we met opzet eenvoudig houden. Want in werkelijkheid gaat het om publieke adressen, gekoppeld aan de router, en privéadressen, gekoppeld aan een welbepaald toestel.Open een venster in je browser en tik: https://iknowwhatyoudownload.com/en/peer. Helemaal bovenaan krijg je je IP-adres te zien en net eronder de plaats en de naam van je internetprovider. Dacht je dat je anoniem kan surfen? Nee, dus. Erger nog, als je illegaal films of muziek gedownload hebt, verschijnt onderaan de pagina de lijst met IP-adressen die je zijn voorgegaan. Oeps!En laat het duidelijk zijn: dit is slechts een heel eenvoudige tool die voor iedereen toegankelijk is. Stel je voor wat hackers, de overheid, internetreuzen zoals Google, Apple, Facebook en Amazon, of buitenlandse diensten (CIA, KGB enz.) over je internetgebruik te weten kunnen komen! Voor hen is het kinderspel om die informatie te pakken te krijgen, je nauwkeurig te identificeren, je profiel te koppelen aan wat je op het internet koopt en aan de websites die je bezoekt. En laten we niet flauw doen, we hebben allemaal wel een geheimpje waar we liever niet mee uitpakken, laat staan laten uitlekken. Toch spelen we elke dag Russische roulette met onze privacy. Want onthou: je gegevens op het internet zijn niet versleuteld. Tot zover hoofdstuk 2.Je hebt het intussen al begrepen: dat antivirusprogramma op je pc, smartphone of tablet volstaat niet om je te beschermen. Je online activiteiten zijn niet anoniem en dus onveilig. Gelukkig bestaat er een oplossing, ook al is ze niet volmaakt: een VPN, wat staat voor Virtual Private Network of Virtueel Particulier Netwerk. Om het eenvoudig te houden: met een VPN reizen je gegevens door een soort tunnel die je data versleutelt en van buitenstaanders afschermt.Een VPN kan verschillende vormen aannemen, maar laten we het bij de voor particulieren handigste formule houden: software. Nadat je die hebt geïnstalleerd en geactiveerd, versleutelt en beveiligt het programma je surfgedrag, vooral door je IP-adres te verstoppen achter een ander adres in bijvoorbeeld Spanje, Japan of de VS. Met de meeste VPN-software kan je kiezen waar je wilt doen geloven dat je bent.Dat is een extra troef, want terwijl je geografische locatie wordt gemaskeerd, krijg je toegang tot sites of diensten die normaal voor Europeanen geblokkeerd zijn. Niets dan voordelen, dus! Eigenlijk is het enige zwakke punt van het systeem dat het geld kost. De prijs hangt af van de duur van het gebruik, het aantal toestellen dat je beveiligt enz.Blijf in elk geval uit de buurt van gratis VPN's, want die vertragen je navigatie, bestoken je met advertenties, stellen je bloot aan malware en... delen je gegevens. Niet doen, dus!