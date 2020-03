Klanten in winkels en supermarkten doen er goed aan om zoveel mogelijk elektronisch te betalen, zo luidt één van de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid, handelsfederatie Comeos en anderen. Bancontact Payconiq Company zet de verschillende mogelijkheden van digitaal betalen voor u op een rijtje.

De veiligste methode om momenteel in een winkel te betalen is contactloos met de bankkaart of mobiel met de smartphone. Op die manier is er geen fysiek contact en moeten klanten zelfs geen toetsenbord van een betaalterminal aanraken.

Enkele tips:

- Betaal in de winkel contactloos met je Bancontact-kaart. Je houdt de kaart enkele seconden vlak bij het contactloos symbool op de betaalterminal. Bij een bedrag onder de 25 euro hoef je geen code in te geven en dus ook geen cijfertoetsen aan te raken. Voor bedragen van meer dan 25 euro die wel met een pincode bevestigd moeten worden, maak je best eerst het toetsenbord met een zakdoekje of vochtig doekje proper vooraleer je de pincode intikt op de betaalterminal.

- Betaal in de winkel mobiel met de Payconiq by Bancontact-app, KBC Mobile of CBC Mobile. Hierbij scan je een Payconiq QR-code aan de kassa met je smartphone. Vervolgens geef je je pincode in op je eigen scherm. Je moet dus nooit een terminal aanraken, enkel je eigen smartphone. Je kan ook contactloos betalen met je Payconiq by Bancontact-app op een Android-smartphone.

- Betaal je handelaar vanop afstand via de 'Winkellijst' vanuit de Payconiq by Bancontact-app. De meeste handelaars die Payconiq-betalingen aanvaarden, vind je namelijk terug in de lijst 'Winkels' in deze app. Klik op de naam van de winkel, vul het bedrag in en bevestig met je pincode. Ook hier hoef je nooit een terminal aan te raken en zelf niet binnen te gaan in de winkel. Dit is een praktische betaaloplossing bij afhaalpunten of in andere specifieke situaties waarin aan huis geleverd wordt (bv. gerechten, boodschappen, enz).

- Betaal online met je Bancontact-kaart, je bankapp of je Payconiq by Bancontact-app: heel wat handelaars bieden de mogelijkheid aan om online aankopen te doen of eten te bestellen zodat je niet naar de winkel hoeft te gaan. Betaal heel eenvoudig online met je Bancontact-kaart, bankapp of Payconiq by Bancontact-app door een QR-code te scannen op de betaalpagina.

En ook dit:

- Als je toch een cijfercode op een betaalterminal moet ingeven, maak de toetsen dan eerst proper met een papieren zakdoekje. Gooi dit doekje daarna weg.

- Vergeet ook niet om het scherm van je smartphone regelmatig te reinigen.

- Raak je gezicht niet aan tijdens het winkelen en was je handen grondig als je thuiskomt.

