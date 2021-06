De reflexcamera staat voor kwaliteit en vakmanschap. Je smartphone heb je altijd op zak en maakt almaar knappere foto's. Soms zelfs even goed of beter dan een reflex. Slim kiezen is de boodschap.

De eerste telefoon met een camera? Dat was de Samsung SCH-V200, die in 2000 op de markt kwam. Hij had een sensor van 0,11 megapixel, ruim voldoende voor foto's zo groot als... een postzegel. Vandaag zijn er smartphones met een sensor van 108 MP, bijna duizend keer krachtiger dus. En niet alleen de sensors zijn spectaculair verbeterd. De lenzen zijn dat ook. Lenzen in het meervoud, want topmodellen hebben er niet één maar vier, en tegen de tijd dat je dit leest, misschien wel vijf. Daardoor is de kwaliteit van hun foto's vergelijkbaar met die van een reflexcamera. Zelfs het bokeh-effect - het onderwerp op de voorgrond scherp, de achtergrond vaag - ligt binnen hun bereik. En de Find X 3 Pro van Oppo werkt ook als microscoop.

Apple iPhone 12 Pro

Met rasse schreden vooruit

De markt van de fotocamera's krimpt al sinds 2010. Omgekeerd scheert die van de smartphones de hoogste toppen: volgens de verwachtingen zullen in 2021 weer meer dan 1,5 miljard mobieltjes worden verkocht. En omdat hun camera vaak het verschil maakt, is er een mooie verstandhouding gegroeid tussen de grote namen uit de fotografie- en optiekwereld en de bekende smartphonefabrikanten.

Leica leent zijn expertise al jaren aan Huawei. In januari van vorig jaar kondigde Zeiss een samenwerking aan met Vivo, een in België nog weinig bekend merk maar een internationaal zwaargewicht. En in maart is Hasselblad in zee gegaan met OnePlus. Die toenadering tussen de cameratoppers en de mobiele telefoons leidt vanzelfsprekend tot een continue verbetering van die laatste. Waardoor ze nu net zo goed zijn als een echte camera? Ja en nee.

Geavanceerde beeldbewerking

Er wordt vaak gezegd dat de beste camera die is welke je altijd bij je hebt. In dat opzicht is de lichte en compacte smartphone de winnaar. Moet je de situatie na een auto-ongeval vastleggen, of loop je toevallig een BV tegen het lijf en wil je een selfie, dan grijp je naar je smartphone en klaar is Kees. Dat je die foto in een handomdraai kan mailen of op de sociale media kan posten, maakt alles nog handiger. En de smartphone heeft nog een ander voordeel: hij is discreet. Als je bijvoorbeeld een straatfoto maakt, reageren mensen minder gemakkelijk negatief dan wanneer ze in de lens van een reflextoestel kijken.

Smartphones kunnen uitstekende foto's maken, zelfs al is hun sensor veel kleiner dan die van een refelxcamera. Dat heeft te maken met hun geavanceerde beeldbewerking. Afhankelijk van de omstandigheden waarin je de foto maakt, kan die zelfs de kwaliteit van een (bescheiden geprijsde) reflexcamera evenaren. Op in het donker geschoten foto's kan je details zichtbaar maken die je met het blote oog niet ziet. Maar dergelijke prestaties zijn voorbehouden voor de allerbeste en dus niet de goedkoopste smartphones.

En ja, met de meeste smartphones van het midden- en hogere gamma kan je vandaag erg mooie foto's maken. Maar voor het betere werk wil je toch net iets meer. Het neusje van de zalm is en blijft een goede camera met een lens van topkwaliteit... in de handen van een getalenteerd fotograaf. Het racket van Roger Federer zal jou niet in een toptennisser veranderen. Hetzelfde geldt voor de fotografie. De twee belangrijkste factoren zijn de opmerkzaamheid van het oog en de beheersing van het toestel. Ook als dat een smartphone is. Je kan natuurlijk gewoon de camera-app openen, op het knopje drukken en het resultaat op de computer fatsoeneren. Maar je kan ook de opties en instellingen in je smartphone zelf gebruiken - net zoals je dat met een reflexcamera doet. Aan jou de keuze. Voor de grote gebeurtenissen in je leven, zoals een huwelijk, doe je echter toch maar beter een beroep op de diensten van een vakman... en zijn reflex!

