Eén van de frappantste vaststellingen uit de jaarlijkse Cyberbarometer van AXA Partners is het feit dat de Belg zijn wachtwoorden te vaak recycleert. Zo gebruikt de helft van de Belgen vaak hetzelfde wachtwoord voor verschillende applicaties en websites. Meer zelfs, bijna een vierde van de Belgen (23%) gebruikt hetzelfde wachtwoord voor alle websites.

Uit de Cyberbarometer van 2019 blijkt dat vergeleken met 2018 minder Belgen (-3%) voor elke account een volledig nieuw wachtwoord verzinnen dat niet geïnspireerd is op zijn of haar vorige wachtwoord. "Wachtwoorden recycleren is allesbehalve een goed idee. Je moet minder zaken memoriseren maar je maakt het hackers zo ook véél gemakkelijker. Als je gegevens gehackt worden op één site, proberen de cybercriminelen diezelfde gegevens immers ook op andere sites", zegt Hanne Vandecapelle, Value Proposition Manager Cyber AXA Partners.

Daarnaast zijn de Belgische wachtwoorden ook te voorspelbaar. 'Wachtwoord', '123456', de eigen naam of verjaardag, té veel Belgen baseren hun wachtwoorden op persoonlijke informatie (49%), gemakkelijk te onthouden woorden (21%) of zinnen (8%). Hoewel het de meest veilige keuze is, kiest amper 1 op 5 Belgen (22%) voor willekeurige cijfers en letters.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die je niet met een wildvreemde wil delen. Toch is dat exact wat meer dan één op tien Belgische Facebookgebruikers (12%) doet door hun profiel volledig openbaar te houden. Bij 19% is het profiel beschikbaar voor vrienden en vrienden van vrienden. Opvallend: 5% heeft geen idee wie zijn of haar Facebookprofiel kan bekijken.

Daarbovenop kan drie op tien Belgische Facebookgebruikers naar eigen zeggen inloggen op Facebookaccount van iemand anders. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de Cyberbarometer van 2018 (29%). In de meeste gevallen gaat het om de account van de partner (17%), kind(eren) (12%) of andere familieleden (10%). "Je profiel is een vertegenwoordiging van jezelf. Daarom is het best als alleen jij in het bezit bent van je inloggegevens. Pas ook goed op met wie je toegang geeft tot je sociale mediaprofielen", verduidelijkt Vandecapelle.

Bron: Cyberbarometer 2019 Axa Partners

Tips om je online veiligheid en privacy te vergroten

Basistips

Recycleer een wachtwoorden. Zeker voor accounts zoals e-mail, sociale media en bankzaken die toegang hebben tot je betalingsgegevens of persoonlijke gegevens, is het meer dan raadzaam om verschillende wachtwoorden te gebruiken.

Schrijf je wachtwoorden niet op. Wachtwoordtools zoals een wachtwoordkluis kunnen helpen. De digitale kluis is een versleutelde database waar je per website je accounts en bijbehorende wachtwoorden veilig in kan opslaan. Versleuteld betekent dat de wachtwoorden niet leesbaar zijn voor iemand die het overkoepelende wachtwoord of de moedersleutel van de kluis niet heeft. Belangrijk is natuurlijk wel dat je je wachtwoordkluis beveiligd met een sterk wachtwoord. Op die manier hoef je nog maar één wachtwoord te onthouden.

Vernieuw je wachtwoorden regelmatig. Bij voorkeur verander je je wachtwoorden voor privéaccounts best jaarlijks. Wat je kan helpen, is om het vernieuwen van je wachtwoorden te koppelen aan een terugkerend evenement, bijvoorbeeld elk jaar op 6 december.

Een veilig wachtwoord

Gebruik een wachtwoordzin. De gouden regel voor wachtwoorden blijft: hoe langer en/of complexer je wachtwoord, hoe veiliger. Het is dus slim om een wachtwoordzin te gebruiken in plaats van een wachtwoord. Bijvoorbeeld: "Heeft mijn hond Freddy 4 poten en 1 staart?". Deze zin is lang, bevat een mix van hoofdletters en kleine letters en een speciaal teken. Bovendien is hij eenvoudig te onthouden en houdt hij geen steek voor buitenstaanders.

Vermijd patronen. De grootste bron van problemen met 'gehackte' online accounts zit nog steeds in een heel menselijk gegeven: we herhalen onszelf, ook in de wachtwoorden die we moeten genereren. Stel, je hebt bij een dienst "Olifant123" als wachtwoord. Als die dienst op een bepaald moment een veiligheidslek heeft, is het voor een aanvaller niet moeilijk om bij andere populaire diensten waarbij je een account hebt variaties op dat wachtwoord te genereren, zoals "Olifant1234" of "Olifant123?". Als je wachtwoorden niet zo sterk verschillen heeft een schurk vroeg of laat prijs.

Een paswoordmanager kan helpen om voor elke dienst een uniek en veilig wachtwoord te genereren. Lastpass, 1Password en Bitwarden zijn diensten die ofwel gratis zijn ofwel slechts een kleine jaarlijkse bijdrage vereisen en op een heel scala aan toestellen werken.

Je mailbox is heilig. Heel veel diensten bieden een "wachtwoord vergeten?" optie aan, die je via je mailbox een nieuw wachtwoord laten instellen. Het is dan ook van het allerhoogste belang dat je de controle over je primaire e-mailadres niet kwijtraakt. Een uniek en complex wachtwoord voor je mailbox is een goed begin, maar aanvullend kan het nuttig zijn om "2-Factor Authenticatie" te gebruiken. Hierbij wordt er na het invoeren van je wachtwoord ook een veiligheidscode verstuurd via SMS of een app op je smartphone.

Bescherm je privacy op sociale media

Herbekijk de privacy-instellingen van je profiel. Standaard kan iedereen je profiel en berichten op Instagram zien. Je kunt je account als privé instellen zodat alleen door jou goedgekeurde volgers kunnen zien wat je deelt. Als je profiel is ingesteld op privé, zien alleen je goedgekeurde volgers je foto's of video's op hashtag- of locatiepagina's.

Geef anderen geen toegang tot je account. Je profiel is een vertegenwoordiging van jezelf. Daarom is het best als alleen jij toegang hebt tot je account. Pas dan ook goed op met wie je toegang geeft tot je sociale mediaprofielen. Als je denkt dat je account is gehackt of is overgenomen, kan je dit doorgeven aan Facebook. Ze zullen je vragen om je wachtwoord te wijzigen en om recente aanmeldactiviteit te controleren.

Denk twee keer na voor je iets online zet. Houd in het achterhoofd dat elk bericht dat je op sociale media deelt door al je vrienden - of nog meer mensen - gelezen kan worden. Een schermafbeelding is zo gemaakt dus zelfs als je het bericht enkele minuten later zou verwijderen, kan het toch nog een grote impact hebben en een eigen leven gaan leiden. We tellen allemaal wel eens af naar een welverdiende vakantie maar voor je eigen veiligheid doe je dat best niet op sociale media. Inbrekers lezen mee, of vangen ook weleens wat op. Deel je vakantieavonturen dus eerder achteraf op Facebook en Instagram.

Rapporteer ongewenste foto's. Verscheidene sociale media bieden gebruikers een aantal manieren om afbeeldingen en video's te rapporteren waarvan zij vinden dat ze hun privacy schenden.

Aanvaard geen vriendschapsverzoek van mensen die je niet kent. Kies je Facebook-vrienden bewust en aanvaard geen vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent. Je zou je vakantiefoto's toch ook niet delen met een wildvreemde die je op straat tegenkomt?

Wees niet te vrijgevig met likes. Op sociale media kan je eindeloos 'liken': berichten, pagina's, foto's, video's.... Wees je wel bewust van de informatie die je hiermee vrijgeeft. In ruil voor die ene klik op een Facebook-pagina krijgen bedrijven namelijk persoonlijke data en die kun je maar beter niet te grabbel gooien.

Koppel je Facebookaccount niet aan andere apps. Op een smartphone is het vaak een heel gedoe om een nieuwe account aan te maken. Daarom bieden meer en meer apps de mogelijkheid om met de zogenoemde 'Log in with Facebook'-knop te registeren. Door de app toestemming te geven tot je Facebookprofiel, hoef jij je e-mailadres en wachtwoord niet in te voeren. Handig natuurlijk. Maar is het dat wel waard? De apps vragen immers in vele gevallen meer informatie op dan strikt noodzakelijk is. Maak op elke website dus best een nieuw account.