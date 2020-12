Telenet Business heeft 'Tellie' gelanceerd, een interactief televisie- en communicatieplatform waarmee het telecombedrijf bewoners van woonzorgcentra meer met de buitenwereld wil 'connecteren' door hen te laten videobellen met familie of vrienden.

Bewoners, zorgpersoneel en bezoekers krijgen via Tellie informatie op maat en persoonlijke interactie. 'De coronacrisis heeft de noodzaak van gebruiksvriendelijke digitale oplossingen voor ouderen immers nog eens extra bevestigd', zo klinkt het bij Telenet Business.

Bewoners van woonzorgcentra krijgen sinds de start van de coronacrisis geen of slechts zeer beperkt bezoek. Het gevolg is dat bewoners steeds meer geïsoleerd raken. Zwaaien aan het raam is een oplossing tegen de eenzaamheid, maar videobellen werkt beter volgens een recent onderzoek van psychologieprofessor Jessie Dezutter (KU Leuven).

Veel ouderen zijn echter niet voldoende digitaal onderlegd om vlot met de smartphone of tablet te werken. Laat staan een videogesprek op te zetten of te WhatsAppen. Ze geven het daarom al snel op of moeten hulp vragen aan een zorgkundige die een extra taak er moeilijk kan bijnemen.

TV is middelpunt van de kamer

Bij de nieuwe dienst 'Tellie' vertrekt alles vanuit het vertrouwde televisietoestel in de kamer. De bewoner kan via zijn eigen interactieve televisieplatform niet alleen zijn favoriete programma's en zenders kijken, maar ook eenvoudig videobellen met familie of vrienden en bijvoorbeeld berichtjes, foto's en video's sturen en bekijken. En zelfs de misdienst virtueel volgen, het weekmenu raadplegen of persoonlijke informatie ontvangen zoals afspraakherinneringen voor een kappersbeurt of een sessie bij de kinesist.

Het interactieve televisie- en communicatieplatform kan volledig aangepast worden aan de noden van de bewoners of van het zorgpersoneel. Communicatie die doorgaans op papier wordt gegeven, kan bijvoorbeeld meermaals per dag op het televisiescherm uitgezonden worden.

Bewoners, zorgpersoneel en bezoekers krijgen via Tellie informatie op maat en persoonlijke interactie. 'De coronacrisis heeft de noodzaak van gebruiksvriendelijke digitale oplossingen voor ouderen immers nog eens extra bevestigd', zo klinkt het bij Telenet Business.Bewoners van woonzorgcentra krijgen sinds de start van de coronacrisis geen of slechts zeer beperkt bezoek. Het gevolg is dat bewoners steeds meer geïsoleerd raken. Zwaaien aan het raam is een oplossing tegen de eenzaamheid, maar videobellen werkt beter volgens een recent onderzoek van psychologieprofessor Jessie Dezutter (KU Leuven). Veel ouderen zijn echter niet voldoende digitaal onderlegd om vlot met de smartphone of tablet te werken. Laat staan een videogesprek op te zetten of te WhatsAppen. Ze geven het daarom al snel op of moeten hulp vragen aan een zorgkundige die een extra taak er moeilijk kan bijnemen.Bij de nieuwe dienst 'Tellie' vertrekt alles vanuit het vertrouwde televisietoestel in de kamer. De bewoner kan via zijn eigen interactieve televisieplatform niet alleen zijn favoriete programma's en zenders kijken, maar ook eenvoudig videobellen met familie of vrienden en bijvoorbeeld berichtjes, foto's en video's sturen en bekijken. En zelfs de misdienst virtueel volgen, het weekmenu raadplegen of persoonlijke informatie ontvangen zoals afspraakherinneringen voor een kappersbeurt of een sessie bij de kinesist.Het interactieve televisie- en communicatieplatform kan volledig aangepast worden aan de noden van de bewoners of van het zorgpersoneel. Communicatie die doorgaans op papier wordt gegeven, kan bijvoorbeeld meermaals per dag op het televisiescherm uitgezonden worden.