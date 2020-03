Gooit het coronavirus bij jou ook roet in het eten om de (klein)kinderen te ontmoeten? Er is een eenvoudige oplossing om ze toch te kunnen zien: videobellen via WhatsApp!

WhatsApp heeft sinds enige tijd een belfunctie die behalve bellen ook de mogelijkheid biedt om videogesprekken te voeren. Deze functie is te vergelijken met bijvoorbeeld FaceTime en Skype. Dit zijn telefoongesprekken (VoIP - Voice over IP) die via het internet verbinding maken.

U betaalt geen extra kosten voor het bellen, maar verbruikt wel data. Behalve op de WiFi, kunt u uiteraard ook bellen over een mobiel netwerk. Dit gaat dan van uw databundel af. Wel kost het veel minder dan bij de andere diensten: het gemiddelde ligt op 250 KB per minuut.

Wilt u weten hoeveel bytes je al gebruikt hebt? Dan kunt u dit controleren via WhatsApp ? Instellingen ? Data- en opslaggebruik ? Datagebruik.

Zo werkt het

Open een gesprek in WhatsApp

Tik bovenin op de telefoon om te bellen

Tik op de camera om het videobellen te starten

Direct wordt het telefoongesprek gestart en zal WhatsApp een verbinding tot stand brengen!

Bellen in groep

Niet alleen kunt u individuen bellen, ook kunt u groepsgesprekken op een soortgelijke manier starten.

Selecteer 'Oproepen' en klik vervolgens op de telefoonhoorn met plus-knop en selecteer bovenaan 'Nieuwe groepsoproep'.

Vink de personen aan met wie u wilt bellen.

Kies vervolgens voor een audio- of videogesprek.

Zelf gebeld worden onder controle houden

Helaas is het niet mogelijk 'zelf gebeld worden' helemaal uit te schakelen, wel kunt u vervelende bellers blokkeren via WhatsApp ? Instellingen ? Account ? Privacy ? Geblokkeerd.

