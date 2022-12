Vanaf 2025 moeten onder meer betaalterminals, smartphones, ticketverdelers en telecommunicatiediensten aangepast zijn aan mensen met een beperking. Dat laat minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) weten. De wetgeving werd goedgekeurd door de ministerraad op 16 december.

"Hiermee is een Europese richtlijn omgezet in nationale wetgeving en worden producenten verplicht om hun producten of diensten toegankelijk aan te bieden", verklaart De Sutter.

Voor de minister is het ook een principiële kwestie. "Wij moeten alles uit de kast halen waardoor mensen met een handicap gelijkwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving", verklaart ze.

De toegankelijkheid moet er op vele vlakken komen. Zo worden telecomoperatoren verplicht om signalen uit te zenden die voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dat is nodig omdat bijvoorbeeld doven om te telefoneren een apparaatje gebruiken dat spraak omzet in tekst. Dat apparaatje werkt alleen maar als het signaal van de telefoon, gsm of internet kwalitatief genoeg is.

Met de nieuwe wet zal de telecomregulator BIPT de diensten en producenten in kwestie kunnen controleren op hun toegankelijkheid.

