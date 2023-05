Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Cyber Security Coalition lanceren vandaag 'Surfen zonder zorgen', een reeks eenvoudige en toegankelijke online opleidingen over veiligheid op het internet.

In het eerste deel Kijk uit waar je naartoe gaat! leer je valse berichten die in onze e-mailboxen en op onze mobiele telefoons binnenkomen, herkennen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, zal ook de bankensector deze serie massaal delen. Als iedereen frauduleuze berichten leert te herkennen, kunnen we phishing een halt toeroepen.

Diefstal van bankcodes, paswoorden of vertrouwelijke informatie is een plaag die iedereen treft. In de loop der jaren is het zelfs een echt maatschappelijk probleem geworden. Hoewel steeds meer Belgen weten dat ze moeten oppassen wanneer ze een bericht met een link ontvangen (in 2022 werden 6 miljoen frauduleuze berichten gemeld op verdacht@safeonweb.be), trappen sommige mensen nog steeds in de val van fraudeurs.

Miguel De Bruycker, directeur-generaal Centrum voor Cybersecurity België: 'We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze online veiligheid. Dat betekent niet dat iedereen weet hoe zich te beschermen. Met Surfen zonder zorgen willen we alle Belgen de tools geven om zich te beschermen tegen fraudeurs en cybercriminelen. Kijk uit waar je naartoe gaat, het eerste deel van de reeks, helpt mensen een onderscheid te maken tussen een legitiem en een frauduleus bericht. Het is net zoals wanneer je op het perron staat. Voordat je op de trein stapt, kijk je naar je bestemming. Door te kijken waar de trein heen gaat, kun je onaangename verrassingen voorkomen.'

Kijk uit waar je naartoe gaat is het eerste deel van de serie Surfen zonder zorgen. De volgende delen gaan over online scams, online accounts beschermen, online gegevens beschermen, enz.

Het is vanaf vandaag beschikbaar op www.safeonweb.be.

In het eerste deel Kijk uit waar je naartoe gaat! leer je valse berichten die in onze e-mailboxen en op onze mobiele telefoons binnenkomen, herkennen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, zal ook de bankensector deze serie massaal delen. Als iedereen frauduleuze berichten leert te herkennen, kunnen we phishing een halt toeroepen.Diefstal van bankcodes, paswoorden of vertrouwelijke informatie is een plaag die iedereen treft. In de loop der jaren is het zelfs een echt maatschappelijk probleem geworden. Hoewel steeds meer Belgen weten dat ze moeten oppassen wanneer ze een bericht met een link ontvangen (in 2022 werden 6 miljoen frauduleuze berichten gemeld op verdacht@safeonweb.be), trappen sommige mensen nog steeds in de val van fraudeurs.Miguel De Bruycker, directeur-generaal Centrum voor Cybersecurity België: 'We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze online veiligheid. Dat betekent niet dat iedereen weet hoe zich te beschermen. Met Surfen zonder zorgen willen we alle Belgen de tools geven om zich te beschermen tegen fraudeurs en cybercriminelen. Kijk uit waar je naartoe gaat, het eerste deel van de reeks, helpt mensen een onderscheid te maken tussen een legitiem en een frauduleus bericht. Het is net zoals wanneer je op het perron staat. Voordat je op de trein stapt, kijk je naar je bestemming. Door te kijken waar de trein heen gaat, kun je onaangename verrassingen voorkomen.'Kijk uit waar je naartoe gaat is het eerste deel van de serie Surfen zonder zorgen. De volgende delen gaan over online scams, online accounts beschermen, online gegevens beschermen, enz.Het is vanaf vandaag beschikbaar op www.safeonweb.be.