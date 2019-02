Spelconsoles uit de eighties en nineties zijn terug

Het is een waarheid als een koe: 35 jaar geleden waren we... 35 jaar jonger. Ah, de eighties! De radio speelde aan één stuk door Cambodia van Kim Wilde en Billy Jean van Michael Jackson, terwijl de avonturen van een buitenaards wezentje dat naar huis wou bellen volle bioscopen lokten. Het was ook de tijd van de eerste grote golf van videogames, met de Atari 2600, de GameBoy van Nintendo en het MasterSystem van Sega. Want hoewel de eerste spelconsoles al in de jaren '70 het licht zagen, werden die niet overal op hetzelfde moment gecommercialiseerd. Zo kwam de legendarische Atari AVS 2600 al in oktober 1977 op de Amerikaanse markt, maar was Europa pas in september 1981 aan de beurt. In de jaren '90 volgde dan een tweede golf met de Super Nintendo, het Sony Play-Station en de Sega Saturn, die miljoenen fans hadden overal ter wereld.

