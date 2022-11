Geef het geluid van je televisie een boost. Het verschil in beleving is enorm. En er is een oplossing voor (bijna) elk budget.

De trend van slanke tv-toestellen gaat ten koste van het geluid. Fabrikanten vinden het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om een krachtige luidspreker in een tv van enkele millimeters dik in te bouwen. Hoe je dat oplost? Met geluid dat los staat van je tv. In theorie blijft de audio- videoversterker met 5, 6, 7 of meer luidsprekers, die door een professional oordeelkundig in de kamer worden opgesteld, nog altijd de beste oplossing. Kost dat te veel ruimte, is dit te ingewikkeld om te realiseren of te duur? Dan is er plan B: de geluidsbalk of soundbar. Ondanks zijn compacte volume slaagt hij erin stemmen beter verstaanbaar te maken en de klank te versterken. Sommige modellen geven bovendien, met wisselend succes, het geluid een ruimtelijke dimensie. Zowat alle grote audio- en videomerken hebben een of meer geluidsbalken in hun aanbod. Er is dus keuze in overvloed, ook omdat de standaardisering de combinatie van verschillende merken toelaat, zoals een geluidsbalk van Sony met een televisie van Philips. Toch zorgt trouw blijven aan eenzelfde merk voor een groter gebruiksgemak: compatibele afstandsbediening, draadloze verbinding enz. In de meeste gevallen wordt de geluidsbalk voor de voet van de televisie geplaatst, zodat het geluid ongehinderd richting de kijker gaat. Maar kijk toch na of de balk niet boven de onderkant van je tv uitkomt, want dan kan hij het signaal van de afstandsbediening verstoren of zelfs helemaal blokkeren. Hangt je televisie aan de muur? Geen probleem, veel geluidsbalken kunnen aan de wand worden bevestigd. Maar hoe en waar je hem ook installeert, de geluidsbalk zal altijd zichtbaar zijn. Het design is dus niet onbelangrijk. Om die reden is het meestal ook aanbevolen dat de soundbar niet langer is dan de breedte van je scherm. Een geluidsbalk kan tot 2.500 euro kosten. Is die hoge prijs gerechtvaardigd? Op deze aspecten moet je zeker letten bij je aankoop. Je soundbar moet samenwerken met je tv en dus moeten de twee toestellen compatibel zijn. Als je tv een HDMI-aansluiting heeft (bij voorkeur HDMI ARC), moet je geluidsbalk die ook hebben. Dit type aansluiting is geschikt voor ruimtelijke effecten van Dolby Atmos of DTS:X, 3D-geluid dus. En wat als je tv geen HDMI heeft? Dan moet er een optische connector zijn en moet je dus nagaan of je soundbar die ook heeft. Deze technologie zorgt voor een goede geluidskwaliteit, maar zonder 3D-effect. Waar is een soundbar nuttig? Men gaat er meestal van uit dat 100 W volstaat voor een kamer van minder dan 20 m2. Tussen 20 en 40 m2 is een vermogen tussen 100 en 300 W aanbevolen. Is de kamer nog groter, dan ga je best voor meer dan 300 W. Meer is natuurlijk altijd leuker, maar zorg dat je de buren niet uit hun slaap houdt. Een geluidsbalk met bluetooth- technologie kan muziek van bijvoorbeeld je smartphone weergeven. Maar je zal hem veel vaker gebruiken om het geluid van films en televisieseries te versterken. Het aantal kanalen waarover het toestel beschikt, kan daar een rol in spelen. Tijd voor wat cijfers! Er kunnen twee of drie kanalen zijn. Wat betekent de vermelding 2.1 dan op de geluidsbalk? Het eerste cijfer duidt op het aantal luidsprekers en heeft voornamelijk betrekking op het horizontale aspect van het geluid. Het tweede cijfer staat voor de subwoofer. 5.1 komt dus overeen met vijf luidsprekers en één subwoofer. Het wordt wat ingewikkelder met een geluidsbalk van het topgamma, zoals de Ambeo Plus van Sennheiser (richtprijs 1.500 euro), met als cijfer 7.1.4. Hier hebben we dus zeven luidsprekers, een subwoofer en... vier kanalen die het geluid naar het plafond sturen, om een verticale dimensie te scheppen en een driedimensionaal Dolby Atmos-geluid te creëren. Audio kent geen grenzen. Sommige geluidsbalken worden standaard met een externe subwoofer en/of luidsprekers achteraan geleverd, voor meer vermogen en een totaalgeluid. Bij andere modellen worden die extra's als optie aangeboden. Doen? Alles hangt af van de akoestiek van je kamer, het belang dat je hecht aan soms slechts subtiele verschillen, en natuurlijk je budget. Als het geluid de hoogste toppen scheert, kan de factuur dat ook doen.