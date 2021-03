De nieuwe smartwatches bevatten allerlei sensoren die je gezondheid in de gaten houden. Wat kunnen ze en welke zijn de beste?

Vroeger diende een horloge om je te vertellen hoe laat het was en welke dag. Vandaag heb je met een smartwatch een heus computertje aan je pols. Of beter, de satelliet van een computer, want in de meeste gevallen werkt het horloge samen met een app op je smartphone. Via het scherm van je telefoon kan je dan allerlei gegevens raadplegen. Dat kan op tal van vlakken, maar eentje dat almaar belangrijker wordt, is je gezondheid. Via sensoren kan je smartwatch al een heleboel apsecten van je gezondheid controleren. En dat is pas het begin. Op termijn moet je geconnecteerde horloge een verpleeghulp worden die altijd aan je zijde staat, doorlopend je conditie in de gaten houdt en waar nodig je arts waarschuwt. Sommige mensen vinden dat een geruststellend vooruitzicht. Anderen vinden dat zorgwekkend. Het roept hoe dan ook vragen op - morgen nog meer dan nu - over de beveiliging van je gegevens, de bescherming van je privacy en van het medisch geheim. Want de toegang tot je gezondheidsgegevens kan voor sommige bedrijven een goudmijn zijn. Zo zou, in een toekomst waar je liever niet aan denkt, je verzekeringsmaatschappij er wel eens achter kunnen komen dat je met hartklachten kampt, nog voor je het zelf weet. Waardoor de premie van je levensverzekering fors de hoogte in gaat of je als klant gewoonweg geschrapt wordt. Tegelijkertijd zou je mailbox dan worden overspoeld met reclame voor cardiogeneesmiddelen, terwijl je bank je komt aanmoedigen om alvast je erfenis te plannen. Sciencefiction? Laten we 't hopen. De voorwaarden die de EU Google heeft opgelegd toen ze eind 2020 de overname van Fitbit goedkeurde, toont aan dat dit gevoelige onderwerp ook de overheid niet ontgaat. Fitbit is echt wel een grote speler als het over geconnecteerde armbanden gaat. En een van de meest geavanceerde in de follow-up van je gezondheid. Zo waakt de Fitbit Sense (330 euro) over je hartritme en de schommelingen ervan, je ademhalingsritme, het zuurstofniveau in je bloed (SpO2), de temperatuur van je huid, je stressniveau, de fasen en de kwaliteit van je slaap... Dat alles via een heel gebruiksvriendelijk horloge met een autonomie van vier tot zes dagen. De Fitbit Sense is dan ook een uitstekende tool om op een comfortabele maar nauwkeurige manier je gezondheid te monitoren. Maar de referentie op de markt en vandaag het populairste horloge ter wereld is Apple Watch. De Californische fabrikant wist van meet af aan de nadruk te leggen op het gezondheidsaspect van zijn horloge. En die wordt van generatie op generatie beter. Intussen zijn we aan Series 6 of de zesde editie toe (vanaf 429 euro). Een greep uit de vele functies: je hartritme en mogelijke afwijkingen monitoren, een slaapanalyse maken, het zuurstofgehalte in je bloed meten, een elektrocardiogram maken, een val detecteren en melden aan een hulpdienst... Voor dit erg volledig, gebruiksvriendelijk en krachtig instrument heb je wel een iPhone 6s of hoger nodig. Werkt je smartphone op Android, dan kan je met een Apple Watch niets aanvangen. Tweede euvel: een autonomie van max. 18 uur, maar in de praktijk vaak minder, waardoor het niet evident is om de klok rond alle mogelijkheden te benutten. Withings, een producent die al jaren actief is op de markt van de geconnecteerde producten en vooral dan van horloges, wist met zijn ScanWatch een origineel concept te introduceren. Dit traditioneel ogende horloge met wijzers heeft namelijk een piepklein schermpje, dat wordt gebruikt voor de afstelling en enkel informatie toont als je erom vraagt. Het voordeel van de formule: een autonomie van ruim acht dagen en in het beste geval zelfs twee tot drie weken. De ScanWatch (300 euro) volgt je slaap- en hartritme, maakt elektrocardiogrammen, meet de zuurstofsaturatie in je bloed (SpO2), detecteert hartritmestoornissen enz. Het is daarmee een van de meest volledige horloges voor het monitoren van je gezondheid.We zouden het ook over de Huawei Watch GT 2 Pro kunnen hebben, over de Samsung Galaxy Watch 3 en andere horloges die, tegen de tijd dat je dit artikel leest, nieuwkomers zullen zijn op de markt. Maar altijd moet je twee zaken voor ogen houden. Eén: een horloge dat je gezondheid volgt, maakt je daarom niet gezonder! Twee: de informatie die je smartwatch aanlevert is geen medische diagnose. Ze wijst je hooguit op een potentieel risico of een vermoeden dat er iets mis is. Stel dus nooit zelf een diagnose en waag je al helemaal niet aan zelfmedicatie. Hoe knap of duur een smartwatch ook is, hij kan de jaren ervaring van een goed opgeleide arts niet vervangen.