Binnen, maar ook buiten. Overal duiken ze op. Bewakingscamera's zijn stilaan alomtegenwoordig en slapen nooit. Maar zijn ze ook aan elkaar gewaagd?

De meeste bewakingscamera's werken volgens hetzelfde principe. Ze maken - meestal via wifi - verbinding met je thuisnetwerk. Daardoor moet je enkel de app van de fabrikant downloaden en een account aanmaken. Dat is nodig om zeker te zijn dat jij en niemand anders toegang krijgt tot de beelden die de camera maakt. Als je de app opent, zie je dan op het scherm van je smartphone of tablet alles wat de camera ziet. Zelfs als je je aan de andere kant van de wereld bevindt. Afhankelijk van het model, de functies waarover de app beschikt en de instellingen die je kiest, kan je ook een melding krijgen wanneer iets in het gezichtsveld van de camera komt. Alle merken hebben camera's voor zowel indoor als outdoor. De buitenmodellen zijn bestand tegen wind, regen, sneeuw, kou en hitte. Zo'n outdoorcamera verdekt opstellen is nergens voor nodig. Wel integendeel. Kandidaat-inbrekers zullen twee keer nadenken als ze merken dat je huis met bewakingscamera's is uitgerust en misschien op zoek gaan naar een gemakkelijkere prooi! Binnen of buiten, een camera kan niet zonder stroom. Dat betekent meestal dat je hem op een stopcontact moet aansluiten. Dat is het geval met de verschillende Nest Cam-modellen van Google. Die zijn kleiner dan de camera's van bijvoorbeeld Eufy, omdat die dan weer zijn uitgerust met een ingebouwde batterij. Ook dat heeft voordelen. Je hebt geen stopcontact nodig en je hebt meer vrijheid om bijvoorbeeld een EufyCam 2 precies daar te installeren waar hij het nut-tigst is. Handig! Volgens de fabrikant voorziet een volledig opgeladen batterij de EufyCam 2 een jaar lang van stroom. En de app waarschuwt je hoe dan ook als het tijd is voor een laadbeurt. Je moet de camera dan losschroeven en hem een uur of twaalf op een stopcontact aansluiten voor je hem weer kan installeren. Vandaag is er ook een derde optie. Zo beschikken de Ultra- en de Pro3-camera's van Arlo eveneens over een ingebouwde batterij die je bij ingebruikname moet opladen. En vervolgens, net als bij Eufy, moet weg- nemen om ze weer op te laden en daarna opnieuw te installeren. Maar Arlo heeft ook een interessant accessoire als optie: een zonnepaneeltje dat permanent voeding levert. Nadat je de batterij een eerste keer hebt opgeladen, installeer je de camera aan een muur en sluit je hem aan op het zonnepaneeltje ernaast, dat je zo richt dat het zoveel mogelijk zonlicht opvangt. In theorie heb je dan heel het jaar door voldoende gratis stroom. Met een camera schiet je niet veel op, als je de foto's of videobeelden van een potentiële inbreker later niet kan raadplegen. Je moet ze dus ergens kunnen opslaan. En daar zijn verschillende oplossingen voor. Je kan ze thuis bewaren op een geheugenkaart of harde schijf, of je kan ze opslaan in de cloud. De eerste oplossing, die waar Eufy voor kiest, is de goedkoopste. Maar wat als de inbreker met je back-up aan de haal gaat en je dus geen enkel bewijs hebt? Daarom opteren Google en Arlo voor de cloud. En laten je daarvoor betalen. Bij Arlo kost de opslag 2,79 euro per maand en per camera of 8,99 euro voor vijf camera's, terwijl Google voor alle Nest-camera's in eenzelfde woning 5 euro per maand vraagt of 50 euro per jaar. Er zijn heel veel spelers op de markt van de bewakingscamera's. Arlo, Google Nest en Eufy zijn dus lang niet de enige, maar wij hebben die eruit gepikt omdat hun producten en software technisch sterk staan. En bijvoorbeeld het onderscheid kunnen maken tussen een dier en een mens, zodat je camera geen alarm slaat als de poes van de buren langs je camera loopt. Een detail, denk je? Niet op lange termijn.