Een nieuwe manier om je telefoonnummer te stelen, en je bankrekening te plunderen, sim-swapping, is in opkomst. Wat is dat precies en wat kan je ertegen doen?

Hoogstwaarschijnlijk zijn je e-mail en social media-accounts voorzien van een sterk wachtwoord. Wie echt goed beschermd wil zijn, gebruikt daarnaast tweestapsverificatie. Je ontvangt dan een sms (tekstbericht) met een inlogcode, na het invoeren van je wachtwoord. Criminelen hebben dit natuurlijk ook door, en hebben zich aangepast. Ze proberen nu je telefoonnummer te stelen, om zo toegang te krijgen tot jouw accounts.

Hoe gaan ze te werk?

Je hebt ineens geen verbinding meer met je mobiele netwerk, en je kunt ook niet meer bellen. Niks helpt meer. Je hebt je telefoon al aan- en uitgezet, de software geüpdatet. Maar het baat niet meer. Iemand heeft jou mobiel nummer gestolen. Dat kan wanneer iemand een nieuwe simkaart aanvraagt met valse identificatie. Iemand kan bijvoorbeeld bij je provider aankloppen en beweren dat jij je simkaart kwijt bent. Hij vraagt natuurlijk om alle gegevens van de sim-kaart meteen over te zetten op de nieuwe. Telecomproviders stellen een aantal beveiligingsvragen om te controleren of degene die belt ook daadwerkelijk de klant is. Het gaat dan om je naam, woonadres, geboortedatum... Criminelen leggen zich er eerst op toe die gegevens te achterhalen. Zij krijgen dan de niewe simkaart met alle gegevens, en heb jij niks meer. Zo kan een crimineel toegang krijgen tot online bankieren, digitale kluizen en betaaldiensten als PayPal.

Wat is er tegen te doen?

Criminelen kunnen alleen je identiteit stelen, en een nieuwe simkaart aanvragen, als ze je naam en adres hebben. Telefoonnummer, uiteraard, maar ook geboortedatum, adres, namen van huisgenoten, huisdieren,... worden vaak gebruikt voor de 'geheime vraag' die je krijgt wanneer je je wachtwoord vergeten bent. Kies liever iets dat een crimineel nooit kan raden! Als je poes Miauw heet, en je zet op je openbare Facebookprofiel dat Miauw jarig is, zal een crimineel misschien proberen je account te kraken met Miauw als geheim antwoord.

Post je telefoonnummer, en al die andere zaken, niet op social media, ook al wordt daar vaak naar gevraagd. Verander ook regelmatig je wachtwoord. Beveilig je computer en smartphone goed. Hoe minder criminelen over je weten, des te kleiner de kans dat je slachtoffer wordt van sim-swapping.

Bron: Plusonline.nl

