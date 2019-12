Inderdaad, via het Trooper-platform dat perfect mogelijk. Via de Trooperpagina van de vereniging die jij wil steunen, doe je gewoon je online aankopen in jouw gebruikelijke online shops. Die webshops geven nadien een percent van jouw aankoop aan de vereniging die jij steunt. En zo maken vele kleintjes een groot!

Sedert het ontstaan van Trooper in 2017 hebben al meer dan 5.400 verenigingen het platform ontdekt. Ook het aantal deelnemende webshops groeit gestaag: bol.com, Torfs, Coolblue, Aliexpress, Lidl, Collishop, Decathlon, booking.com, Dreamland, Takeaway, AS ADventure, Center Parcs, Hema, Mediamarkt,... het zijn er veel te veel om op te noemen. Er werd intussen al voor meer dan een miljoen gesponsord! En dat allemaal zonder dat de aankoper er ook maar een cent meer voor heeft moeten uitgeven. Trooper is een initiatief van bvba Go Connect, maar intussen sprongen ook Studio100 en KBC mee op de trein.

Troopen, hoe werkt dat precies?

Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Die vind je terug door op de openingspagina van Trooper eenvoudigweg de naam van jouw vereniging in te geven in het vak 'Zoek jouw vereniging'. Via deze unieke pagina kunnen leden, supporters, sympathisanten, jij en ik simpelweg alle online aankopen doen bij de partnershops. Die staan allemaal netjes op de pagina van jouw vereniging. Je kan scrollen, maar het zijn er echt héééél veel. Handiger is bovenaan de webshop die je zoekt in te vullen in het zoekvenster, of via het menu 'Categorieën' alle shops te krijgen die tot een bepaalde categorie (boeken, multimedia,...) behoren. Door via de Trooperpagina van jouw vereniging door te klikken naar een online shop, weten de online shops wie je wil steunen. Een account aanmaken of inloggen is niet nodig. De link houdt alle gegevens bij waardoor je ook geen codes moet ingeven. Jij betaalt geen euro extra, maar voor elke aankoop ontvangt de verenging een percent om haar activiteiten te steunen.

Een voorbeeld: ik heb zelf twee verenigingen die me na aan het hart liggen, Tumbador, een vereniging die zich inzet om door revalidatie de levenskwaliteit van patiënten in Peru en Guatemala te verbeteren en SHIN-ACE, dat zich inzet tegen het mishandelen en doden van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en katten in Zuid-Spanje. Wanneer ik een onlineaankoop overweeg, ga ik dus steeds via hun Trooperpagina naar de webshop waar ik een aankoop wil doen. Bij elke webshop staat keurig vermeld hoeveel percent van de aankoop ze gemiddeld aan de vereniging doorstorten. Alle winkels kiezen zelf hun percentage, en soms kan dit verschillen per categorie. Daarom staat er op de Trooperpagina's per shop de gemiddelde commissie. Concreet betekent een gemiddelde commissie van 5% dat je per aankoop van ?100 voor gemiddeld ?5 de vereniging van jouw keuze steunt.

Je kan meerdere verenigingen steunen door telkens via de unieke Trooperpagina van die vereniging een aankoop te doen. Maar één aankoop over meerdere vereniging spreiden is nog niet mogelijk.

Na de aankoop ontvang je binnen de 24 uur (op voorwaarde dat je jouw e-mailadres hebt ingevuld) van het Trooper team de Patat!-mail die je precies vertelt hoeveel extra geld er in het laatje van de vereniging komt.

Botje helpt

Toegegeven, soms ben ik wat snel en vergeet ik om bij een online aankoop via de Trooperpagina van mijn favoriete verenigingen te gaan... Maar dan is er Botje. Botje is een extensie die je kan toevoegen aan je browser (Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari). Wanneer jij naar een webshop surft die aangesloten is bij Trooper, komt Botje tevoorschijn en geeft je de kans om met één klik je favoriete vereniging te steunen. Je kan met andere woorden niet meer vergeten te troopen dankzij Botje. Bovendien maakt hij het overbodig om eerst te surfen naar de Trooperpagina van de vereniging die je wilt steunen. Je kan rechtstreeks naar de webshop surfen. Superhandig!

Te ingewikkeld? Neen hoor! Botje is super eenvoudig te installeren! Je surft naar www.trooper.be/trooperbot en klikt daar op de browser die je gebruikt. Een pop-up venster komt tevoorschijn en je volgt gewoon de verdere instructies. Bijvoorbeeld Chrome: Bij Chrome vind je rechtsboven in dat venster een knop terug met 'add to Chrome'. Door daarop te klikken wordt de extensie toegevoegd en kan je je eigen gegevens invullen, zodat je vereniging weet wie hen steunt.

Enkel Coolblue en Collect&Go zijn nog geen beste maatjes met Botje. Daar moet je toch nog eerst naar de Trooperpagina van je vereniging surfen!