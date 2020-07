Wanda, de reisgeneeskunde-app van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, biedt nu ook geactualiseerde informatie over beperkingen per bestemming. Dat meldt het ITG donderdag. De informatie is gebaseerd op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het ITG lanceerde de mobiele applicatie Wanda eind vorig jaar om reizigers op de hoogte te houden van gezondheidsrisico's op hun bestemming. De gebruiker vindt op de gratis app informatie over onder meer reisgeneeskunde en vaccinaties.

Daar is nu de informatie over geldende reisbeperkingen in verband met COVID-19 aan toegevoegd. Per land geeft de app aan welke maatregelen de Belgische overheid genomen heeft met betrekking tot dat land volgens de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Er is ook algemene informatie over het virus terug te vinden, samen met preventiemaatregelen om een besmetting te voorkomen.

