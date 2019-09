Meer dan 3,2 miljoen ongebruikte mobiele telefoons slingeren nog rond in de Belgische huishoudens. Een van de voornaamste redenen dat gsm's niet worden gerecycleerd is sentimenteel. Daarom organiseert Recupel een symbolische inzamelactie onder de naam 'phone funeral'.

Uit onderzoek van Recupel blijkt dat de Belg zijn gsm niet binnenbrengt omdat er geen urgentie is (31 procent), het toestel nog data bevat (24 procent) of omwille van de sentimentele waarde (16 procent). Het bedrijf wil daarom samen met enkele influencers het afscheid eenvoudiger maken en organiseert een actie om de gsm's in te zamelen.

Een gsm bevat ongeveer veertig verschillende en waardevolle materialen zoals kobalt, goud, zilver, koper, tin en palladium. 'Onze grondstoffenreserves via de klassieke mijnbouw raken uitgeput. Daarom is het belangrijk dat we grondstoffen maximaal recupereren, met een minimale impact op milieu en maatschappij', verklaart woordvoerster Saar Bentein. De grondstoffen zijn 'niet te recupereren door de consument omdat ze slechts in minimale hoeveelheden aanwezig zijn, maar wel door gespecialiseerde verwerkers die de gsm's veilig ontmantelen en de kostbare grondstoffen maximaal recupereren', aldus Bentein.

De 'phone funeral' zal plaatsvinden op 22 september in de kapel les Brigittines in aanwezigheid van enkele influencers, een gospelkoor en een ceremoniemeester.