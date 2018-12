Parkeerapp Polly beschikbaar in Brussel

Hopeloos rondjes rijden door de straten, tevergeefs op zoek naar een parkeerplaats ... Het is een van de ergste nachtmerries van bestuurders. Vooral in Brussel, een van de drukste steden wereldwijd qua verkeer, is het bijzonder frustrerend om een parkeerplaats te vinden.

"Studies tonen aan dat bijna een derde van al het verkeer in een stad te wijten is aan bestuurders die op zoek zijn naar een plek om hun wagen achter te laten", klinkt het. Polly halveert naar eigen zeggen de tijd die nodig is om een parkeerplaats te vinden.

Polly maakt gebruik van open source informatie om beschikbare parkeerplaatsen in een stad in realtime in kaart te brengen. De app houdt daarbij zowel rekening met parkeerplaatsen op straat als met (ondergrondse) parkeergarages. Polly berekent op basis van deze info een aangepaste route die de grootste kans biedt om een parkeerplaats te vinden. Zijn er geen parkeerplaatsen op straat beschikbaar, dan leidt de app chauffeurs naar ondergrondse alternatieven.

Via de Polly-app krijgt iedereen gratis toegang tot: Real-time parkeeraanbevelingen op straat of in parkeergarages in de buurt van jouw bestemming, in functie van afstand, prijs en beschikbaarheid Intelligent navigatiesysteem en op maat gemaakte route met grootste kans om parkeerplaats op straat te vinden Een plaats reserveren in voorgestelde parkeergarages en tot 50% korting Gemakkelijke en automatische toegang tot parkeergarages via de Polly-app Automatische betalingsmogelijkheden voor parkeren op straat en in parkeergarages rechtstreeks vanuit de applicatie - geen file meer aan de betaalautomaat dus

Polly is momenteel verkrijgbaar in 65 steden, voornamelijk in Frankrijk en Israël, waaronder Parijs, Metz en Tel Aviv.

Na Brussel wordt de app ook beschikbaar in Antwerpen, Mechelen en Gent. Tegen 2021 wil Polly wereldwijd beschikbaar zijn in meer dan 100 steden en 8,2 miljoen gebruikers bereiken.