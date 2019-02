Overlegcomité bereikt geen akkoord over veiling 5G-licenties

Om de licenties voor het supersnelle mobiele internet eind dit jaar of begin volgend jaar te kunnen veilen, moest de federale regering woensdag een akkoord vinden met de deelstaten, omdat die bevoegd zijn voor media. Zonder akkoord zou het wachten zijn op de verkiezingen en de vorming van nieuwe regeringen. Het Overlegcomité, het orgaan dat de verschillende regeringen samenbrengt, kwam woensdag echter niet tot een akkoord. De deelstaten willen eerst een akkoord over de verdeling van de opbrengsten.

Bij vorige veilingen werd steeds een 80/20 verdeelsleutel gehanteerd. De deelstaten zouden nu een groter deel willen. 'Ik had voorgesteld om groen licht te geven voor de veiling en de discussie over de verdeling achteraf te doen. Maar dat kon niet. Nu riskeren we twee jaar te verliezen', reageert een boze minister De Backer.

'Dit is bijzonder jammer en kortzichtig', zegt De Backer. 'Vanwege een ordinaire centenkwestie blokkeert men de economische toestand van ons land. Dit zet een rem op nieuwe diensten en innovatie door start-ups.'

Volgens De Backer had de discussie over de centen perfect na de veiling gehouden kunnen worden. 'Dat was overigens de vorige keer ook zo.'

5G loskoppelen van multiband

De uitrol van 5G hoeft niet op de lange baan geschoven te worden want er ligt een oplossing op tafel. Dat stelt Agoria in een reactie op het nieuws dat de verschillende regeringen geen akkoord hebben bereikt over de veiling van de licenties voor 5G. De technologiefederatie stelt voor om de veiling van de frequentieband voor 5G los te koppelen van de multiband en om de operatoren al te laten werken met testlicenties.

Probleem is dat vandaag alles op één hoop wordt gegooid: de veiling van bestaande banden voor 3G en 4G en de nieuwe banden voor 5G, de veiling van de banden voor media en voor internetdata, en de reservering van spectrum voor een eventuele vierde speler naast Telenet, Orange en Proximus.

'Het dossier is een onoplosbaar kluwen geworden', zegt Agoria-topman Marc Lambotte. Hij stelt voor om de veiling van de bestaande banden voor 3G en 4G los te koppelen van de veiling van de nieuwe 5G band 3.6 gigahertz.

Omdat die laatste een zeer brede band is van 3.4 tot 3.8 gigahertz, is er geen afzonderlijke reservering voor een vierde speler voorzien. Met de loskoppeling zou dus de uitrol van 5G niet vertraagd worden en kan het dossier nog gedeblokkeerd worden voor de verkiezingen, aldus Lambotte.