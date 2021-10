De FOD Beleid en Ondersteuning waarschuwt voor nieuwe phishingmails die vanuit My e-Box, de digitale brievenbus van de overheid, afkomstig lijken te zijn. De meeste recent gemelde gevallen betreffen een Nederlandstalige melding van My e-Box dat een nieuw aanslagbiljet van de FOD Financiën beschikbaar zou zijn.

Deze keer hebben de cybercriminelen het adres myebox.noreply@bosa.fgov.be gebruikt. "De recente phishing e-mails zijn bijzonder overtuigend en daarom des te gevaarlijker", aldus de FOD, die daarom iedereen oproept om extra voorzichtig te zijn bij het openen van linken in die berichten.

Verder benadrukt de overheidsdienst dat berichten vanuit My e-Box je altijd zullen aanspreken met je naam en niet met "Geachte Heer/Mevrouw" of "Geachte burger". My e-Box zal ook nooit vragen om bank- of gebruikersgegevens in te vullen, behalve die van je CSAM digitale sleutels. Wie twijfelt aan een mail, kan de toepassing ook openen via https://myebox.be en daar controleren of er effectief een nieuw bericht klaarstaat.

Wie een mail krijgt kan die rapporteren aan het Centrum voor Cybersecurity (CCB) door hem door te sturen naar verdacht@safeonweb.be.

Deze keer hebben de cybercriminelen het adres myebox.noreply@bosa.fgov.be gebruikt. "De recente phishing e-mails zijn bijzonder overtuigend en daarom des te gevaarlijker", aldus de FOD, die daarom iedereen oproept om extra voorzichtig te zijn bij het openen van linken in die berichten. Verder benadrukt de overheidsdienst dat berichten vanuit My e-Box je altijd zullen aanspreken met je naam en niet met "Geachte Heer/Mevrouw" of "Geachte burger". My e-Box zal ook nooit vragen om bank- of gebruikersgegevens in te vullen, behalve die van je CSAM digitale sleutels. Wie twijfelt aan een mail, kan de toepassing ook openen via https://myebox.be en daar controleren of er effectief een nieuw bericht klaarstaat. Wie een mail krijgt kan die rapporteren aan het Centrum voor Cybersecurity (CCB) door hem door te sturen naar verdacht@safeonweb.be.