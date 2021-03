Het fenomeen van phishing, waarbij oplichters proberen je je bankcode te ontfutselen, is tijdens de coronacrisis fors toegenomen. In België waren er vorig jaar ongeveer 67.000 frauduleuze transacties, waarbij de oplichters ongeveer 34 miljoen euro buitmaakten, zo berekende bankenfederatie Febelfin.

Het was al langer duidelijk dat de coronaperiode een gedroomde periode is voor internetfraudeurs. Mensen zijn veel meer online en hebben meer digitale contacten, en dat biedt fraudeurs meer kansen om hun slag te slaan.

Bij phishing doen oplichters zich voor als een bank, een bedrijf, een particulier of zelfs de politie, in de hoop dat mensen erin trappen en hun bankcodes doorgeven. Meestal komt het erop neer dat ze je per mail, telefoon, sms, WhatsApp ... vragen om te klikken op een link, die dan leidt naar een frauduleuze website. Eens ze de codes hebben, kunnen ze geld van de rekening halen of online betalingen uitvoeren.

In 2019 had Febelfin ruim 12.000 gevallen van phishing gerapporteerd en 7,5 miljoen euro buitgemaakt geld, maar de federatie benadrukt dat de cijfers niet vergelijkbaar zijn met die van 2020, omdat ze nu veel meer soorten phishing in rekening bengt. "Phishing is de laatste tijd uitgegroeid tot een maatschappelijk fenomeen waarmee alle sectoren - niet meer enkel financiële instellingen - te maken krijgen", aldus Febelfin. De schade had trouwens nog veel groter kunnen zijn, want de banken slagen erin om drie kwart van alle frauduleuze overschrijvingen te blokkeren of te recupereren.

De bankenfederatie benadrukt dat het eigenlijk eenvoudig is om phishing te vermijden. Dat kan door nooit je codes te geven in reactie op een mail, sms, telefoongesprek..., en door nooit op een gekregen link te klikken. Je kan beter zelf het adres van je bank typen, of de bank-app gebruiken.

Wie met een poging tot phishing te maken krijgt, kan dat melden aan zijn bank en het onlineveiligheidsplatform Safeonweb (verdacht@safeonweb.be).

Het was al langer duidelijk dat de coronaperiode een gedroomde periode is voor internetfraudeurs. Mensen zijn veel meer online en hebben meer digitale contacten, en dat biedt fraudeurs meer kansen om hun slag te slaan. Bij phishing doen oplichters zich voor als een bank, een bedrijf, een particulier of zelfs de politie, in de hoop dat mensen erin trappen en hun bankcodes doorgeven. Meestal komt het erop neer dat ze je per mail, telefoon, sms, WhatsApp ... vragen om te klikken op een link, die dan leidt naar een frauduleuze website. Eens ze de codes hebben, kunnen ze geld van de rekening halen of online betalingen uitvoeren. In 2019 had Febelfin ruim 12.000 gevallen van phishing gerapporteerd en 7,5 miljoen euro buitgemaakt geld, maar de federatie benadrukt dat de cijfers niet vergelijkbaar zijn met die van 2020, omdat ze nu veel meer soorten phishing in rekening bengt. "Phishing is de laatste tijd uitgegroeid tot een maatschappelijk fenomeen waarmee alle sectoren - niet meer enkel financiële instellingen - te maken krijgen", aldus Febelfin. De schade had trouwens nog veel groter kunnen zijn, want de banken slagen erin om drie kwart van alle frauduleuze overschrijvingen te blokkeren of te recupereren. De bankenfederatie benadrukt dat het eigenlijk eenvoudig is om phishing te vermijden. Dat kan door nooit je codes te geven in reactie op een mail, sms, telefoongesprek..., en door nooit op een gekregen link te klikken. Je kan beter zelf het adres van je bank typen, of de bank-app gebruiken. Wie met een poging tot phishing te maken krijgt, kan dat melden aan zijn bank en het onlineveiligheidsplatform Safeonweb (verdacht@safeonweb.be).