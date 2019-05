Je vindt online een mooi aanbod voor een reis, maar je weet niet of dat betrouwbaar is? Neem nooit overhaast beslissingen. Zorg ervoor dat je weet wat je koopt. De FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument geven tien eenvoudige tips om malafide websites te herkennen.

Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare webshops. Zo ontving de FOD Economie in 2018 meer dan 248 meldingen over oplichting bij het online boeken van reizen. Een stijging van 43% ten opzichte van 2017. Het gemiddelde financiële verlies kwam op 1.062 euro.

Hoe kan ik een onbetrouwbare website herkennen?

1. Check de reputatie van de website

Surf via een zoekmachine naar de meningen en ervaringen van andere consumenten. Koppel termen als "fraude", "misleiding" of "bedrog" aan je zoekopdracht.

2. De eerste is niet altijd de beste

Stort je niet op de eerste resultaten die een zoekmachine oplevert. Meestal gaat het om advertenties, soms voor onbetrouwbare sites. Je kan ze herkennen aan het feit dat er Adv. of Advertentie bij vermeld staat.

3. Informeer je grondig over het aanbod

Laat je niet te snel door het aanbod beïnvloeden. Laat je niet leiden door de foto's. Neem de tijd om alle kenmerken te bekijken en check eerst de totale prijs vooraleer je bestelt. En lees de algemene voorwaarden, zeker als ze niet makkelijk te vinden zijn op de website.

4. Ga na of je met kredietkaart kunt betalen

Kies voor deze betaalmethode. Bij problemen heb je meer kans om je geld terug te krijgen. Als er op de website staat dat je meerdere betaalmogelijkheden hebt, maar blijft bij de uiteindelijke betaling slechts één optie over, dan is dat verdacht.

5. Geen httpS, geen deal!

Controleer voordat je betaalt of het adres van de site begint met "https". Als dat niet het geval is, betekent het dat de site niet beveiligd is.

6. Zoek de contactgegevens van de verkoper

Ga na of de contactgegevens van de verkoper - zoals adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer - op de website staan. Als je nergens informatie vindt over de onderneming die achter de website zit, dan koop je er beter niets.

7. Check of de webshop een kwaliteitslabel heeft

Er bestaan heel wat labels die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de webshop moeten waarborgen. Maar wees uiterst voorzichtig met labels die je niet kent.

8. Bekijk de kwaliteit van de website

Oogt de website niet zo professioneel als je zou verwachten (bijvoorbeeld door slechte lay-out of taalfouten), wees dan extra waakzaam.

9. Is de prijs te mooi om waar te zijn?

Sprookjes bestaan niet. Wanneer de prijs van een product of dienst een pak lager is dan gebruikelijk, dan is de kans groot dat het om een onbetrouwbaar aanbod gaat.

10. Doe de Webshop Check

De Webshop Check van het Europees Centrum voor de Consument bevat nog heel wat meer tips om onbetrouwbare webshops te herkennen.

Op www.weetwatjekoopt.be krijg je tips en antwoorden op de veelgestelde vragen.

Heb je toch problemen met een online aankoop?

Meld het aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf zich in een ander Europees land bevindt.

Heb je met een kredietkaart betaald? Probeer dan je geld te recupereren via de website www.mijnkaart.be