Op police-on-web, het digitale loket van de politie, kan je een klacht indienen voor kleine mis- drijven: de diefstal van een fiets of bromfiets, een winkeldiefstal, beschadigingen aangebracht aan jouw spullen, graffiti. Verder moet het misdrijf waarvoor je klacht indient aan volgende voorwaarden voldoen: het moet hebben plaatsgevonden in België, de dader(s) van de feiten is (zijn) onbekend, er werd geen geweld gebruikt tegen jou of anderen, er werden geen bedreigingen geuit en er zijn geen gewonden. Covid heeft daar verandering in gebracht. Vandaag kan je tijdelijk ook online klacht indienen voor nog meer misdrijven, zoals slagen en verwondingen, bedreigingen, stalking en belaging, oplichting, diefstal zonder geweld, verlies van een voorwerp of document, behalve dan de documenten van je wagen, en ook een haatmisdrijf. Surf naar politie.be/nl/police-on-web en identificeer je via CSAM, de toegangspoort voor elektronische diensten van de overheid. Dat doe je met je elektronische identiteitskaart of itsme, dat je misschien al geïn-stalleerd hebt om online te bankieren of je Covid Safe Ticket te downloaden. En wat als jouw documenten of je identiteitskaart werden gestolen en je je niet meer kan registreren via CSAM? Dan kan het ook manueel met behulp van je rijksregisternummer, dat je ook op de klevertjes van je ziekenfonds of op je belastingaangifte terugvindt. Beschrijf de feiten zo nauwkeurig mogelijk en beantwoord zeker de vragen 'waar, wanneer, hoe en wie'. Zijn er getuigen, vermeld dan hun naam en zo mogelijk ook hun adres, geboortedatum en telefoonnummer. Gaat het over een online misdrijf, geef dan even- eens de URL en/of de elektronische berichten door. Jouw aangifte wordt automatisch doorgestuurd naar het politiebureau van de politiezone waar de feiten zijn gepleegd. Je zal enkel gecontacteerd worden als dat verder nog nodig is. Je dossier krijgt een niet-dringende behandeling tijdens werkdagen en kantooruren. Het gaat immers om een niet-dringende klacht. Is jouw klacht wél dringend - bijvoorbeeld bij familiaal geweld, autodiefstal, enz. - doe dan geen aangifte online, maar bel 101. Zijn er gewonden, bel dan 112.