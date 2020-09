Wil jij ook zo graag weten welke insecten, dieren, bloemen en planten je tegenkomt, hetzij tijdens een verkwikkende wandeling, hetzij gewoon in je eigen tuin? Dan moet je zeker de app ObsIdentify op je smartphone installeren.

De tijd is voorbij dat je dikke boeken moest doorploegen om te weten welke vogel je op zijn vrolijke gezang vergastte, welke vlinder zonet op jouw terrasje van de zon kwam genieten, welke kever je tijdens je herfstwandeling tegenkwam of welk onkruid jouw tuin aan het veroveren is. De gratis app ObsIdentify vertelt je in één klik wat je voor je lens hebt.

ObsIdentify helpt je om de naam te vinden van wat je ziet en om meer over de natuur te leren. Maar je draagt ook nog je steentje bij aan natuurbescherming. Als je een account aanmaakt kan je je herkenningen opslaan. Hierdoor komen je waarnemingen op www.waarnemingen.be waarna beheerders, beleidsmakers en onderzoekers er mee aan de slag kunnen. Zo help je Natuurpunt om nog meer gegevens te verzamelen. Iedereen kan de app gebruiken, van leek tot professional en van jong tot oud. Zowel in de natuur, als in de eigen achtertuin.

Hoe gebruik je de app?

Het gebruik van de app is simpel: maak een foto van plant, dier of paddenstoel. Snij de foto bij voor een betere herkenning. Klik op de knop ObsIdentify, en krijg binnen enkele seconden de naam van de soort met aanvullende informatie. Door vervolgens op bewaar identificatie te klikken wordt de herkenning opgenomen in waarnemingen.be, je digitale notitieboekje, en help je de natuur ook een handje. De app herkent in totaal 13.767 soorten uit de Benelux.

ObsIdentify is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

ObsIdentify is een product van Stichting Observation International, in België vertegenwoordigd door Natuurpunt.

