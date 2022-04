Criminelen blijken het e-mailadres of een valse website van de Dienst Pensioenen (Mypension.be) weer te gebruiken om persoonlijke en bankgegevens te verzamelen via telefoon, e-mail of sms. Ze gebruiken deze achteraf om rekeningen te plunderen.

Weet in de eerste plaats dat de Pensioendienst nooit contact opneemt via telefoon, SMS of e-mail om persoons- of bankgegevens te vragen.

Enkele voorbeelden van de oplichtingspogingen die recent werden gemeld:

Oplichters bellen u op en proberen u wijs te maken dat u recht hebt op een premie covid-19 van meer dan 1.000 euro. De oplichters vragen u dan om uw rekeningnummer door te geven of in te loggen bij uw bank met uw DIGIPASS om de premie te kunnen ontvangen. Niet doen!

Oplichters bellen u op en doen zich voor als vertegenwoordiger van mypension.be. Ze bieden u een bijkomende vergoeding aan en vragen u om uw naam en het nummer van uw bankkaart mee te delen. De oplichters vermelden ook een telefoonnummer waarop u hen kunt contacteren.

Oplichters sturen u een sms of een e-mail met de vraag om uw bankgegevens door te geven zodat ze uw vakantiegeld kunnen storten. De oplichters vragen u ook om in te loggen bij uw bank via uw DIGIPASS om uw geld te krijgen.

Oplichters sturen u een sms of e-mail waarin u gezegd wordt dat u misschien recht heeft op een 'regularisatievergoeding' van 12 tot 28 euro per dag als steunmaatregel tijdens de coronacrisis. Om te zien of u in aanmerking komt en hoeveel u kunt krijgen, moet u op een link klikken.

Oplichters sturen u een e-mail in naam van mypension.be met de melding dat u een nieuw document ontvangen hebt in mypension.be. Ze vragen u om op een link te klikken om het document te raadplegen. Deze link geeft de oplichters toegang tot uw gegevens.

Hoe herkent u de valse mypension-sites?

De URL - het adres van de website bovenaan in uw browserbalk - is myn-pensioen-cloud, www.mypensiondossier011.me of een variant. En dus niet www.mypension.be zoals de echte site.

Hoe kan ik die valse mails herkennen?

Kijk altijd na of het verzendadres wel noreply@mypension.be is

is Kijk na of de URL van de link wel https://www.mypension.be is. Om deze URL te zien, moet u uw cursor op de link plaatsen zonder te klikken.

Hoe weet ik of ik echt met een medewerker van de Pensioendienst te maken heb?

De Pensioendienst:

contacteert u altijd via een beveiligde weg:

- per brief naar uw adres.

- via uw online pensioendossier op mypension.be als u uw mailadres ingegeven hebt. U krijgt dan een e-mail van noreply@mypension.be telkens een nieuw document beschikbaar is.

contacteert u nooit via sms;

via sms; contacteert u nooit per telefoon om persoons- of bankgegevens te vragen. Enkel als u belt via de Pensioenlijn 1765 vraagt de dienst eventueel informatie om uw dossier aan te vullen.

per telefoon om persoons- of bankgegevens te vragen. Enkel als belt vraagt de dienst eventueel informatie om uw dossier aan te vullen. contacteert u nooit via e-mail om persoons- of bankgegevens te vragen. Via e-mail worden enkel algemene vragen over de pensioenen beantwoord.

stuurt nooit medewerkers naar u thuis;

medewerkers naar u thuis; zal nooit vragen om:

- in te loggen bij uw online bank via uw DIGIPASS,

- persoonlijke beveiligingscodes door te geven zoals pin- of pukcodes van uw bankkaart of eID,

- te klikken op een link om een betaling te ontvangen.

Wat moet je doen bij een verdacht telefoontje?

Hang onmiddellijk weer op!

Noteer het telefoonnummer, als het niet gaat om een verborgen nummer.

Dien klacht in bij de politie (de Pensioendienst kan dat niet voor u doen).

Meld het verdachte telefoontje bij verdacht@safeonweb.be.

Wat moet je doen bij een verdachte e-mail of sms?

Antwoord niet en klik niet op de bijgevoegde link(s)!

Stuur de e-mail of sms naar verdacht@safeonweb.be.

Twijfelt u aan een e-mail van mypension.be of My e-box? Ga rechtstreeks naar www.mypension.be of https://myebox.be zonder op de link in de e-mail te klikken.

Meer tips over phishing vind je op safeonweb.be

