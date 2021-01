Nieuwe app die helpt (huis)dieren terug te vinden

De Luikse vzw Animal Research heeft een applicatie ontwikkeld voor smartphone die via geolocalisatie toelaat om een verloren gelopen, gewond of overleden dier te signaleren of terug te vinden. De gratis app moet heel ons land dekken, zo zei voorzitter Benjamin Luppolo.

AnimalResearch App geeft gebruikers de mogelijkheid om dieren te signaleren, waardoor de eigenaars die snel kunnen terugvinden. De app geeft ook de contactgegevens weer van dierenarten, dierenasielen of andere dierenorganisaties in de buurt van het betrokken dier. "De app is niet enkel gemaakt voor huisdieren, maar ook voor wilde dieren of boerderijdieren", aldus Luppolo. AnimalResearch App krijgt subsidies van Wallonie, maar zou dus in heel België moeten werken. Beschikbaar op Android of IOS.