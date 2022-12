Ontwikkeld in de jaren 2000, videostreaming behoort nu tot ons dagelijks leven. Maar hoe ziet de videostreamingmarkt in België er in 2022 uit? Dat is wat HelloSafe heeft geprobeerd te ontcijferen in dit onderzoek.

Het streamingplatform Netflix, dat op 19 september 2014 in België werd gelanceerd, werd in 2021 marktleider in het land, op de voet gevolgd door Prime Video (24%) en Disney+ (21%). Samen zijn zij goed voor 79% van de Belgische streamingmarkt.

We gebruiken deze platforms regelmatig, of het nu om een voetbalwedstrijd, de nieuwste serie of zelfs een kerstfilm gaat, er is geen gebrek aan keuze. Terwijl de streamingmarkt exponentieel groeit, is de prijs van het product gelijk gebleven?

De gemiddelde prijs van een maandabonnement

Voor een Netflix-abonnement bijvoorbeeld, er is een duidelijke prijsontwikkeling. Als we bijvoorbeeld de prijzen vergelijken tussen de introductie van het platform in 2014 en vandaag, zijn alle aanbiedingen met gemiddeld 3,8 euro oftewel 41% gestegen.

null © Hello Safe

De gemiddeldemaandelijkse prijsvan een abonnement op een streamingplatform bedraagt in 20229.04€. Een andere opmerking: jaarabonnementen of free trials zijn niet erg populair. Hier volgt een overzicht van de beschikbare aanbiedingen dit jaar:

