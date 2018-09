Met deze tips behoud je controle over jouw Facebook-account

Je krijgt vriendschapsverzoeken van totaal onbekenden, Facebook vrienden plaatsen regelmatig berichten waar je geen behoefte aan heeft, video's beginnen uit zichzelf af te spelen. En zo zijn er nog wel meer Facebook verschijnselen waar je misschien niet op zit te wachten. Gelukkig kan je veel standaard instellingen aanpassen en je op die manier verlossen van de meeste Facebook frustraties.

In dit artikel gebruiken we de pc voor het instellen van Facebook, maar dat kan ook via uw tablet of smartphone. U bereikt op de tablet of smartphone soms wel de instellingen via een iets andere route, maar de namen van de opties zijn dezelfde.

Ongewenste berichten uitschakelen

Het is meestal leuk om nieuwe berichten van Facebook vrienden te lezen. Maar niet altijd. Sommige mensen delen immers hun halve leven (of meer) op Facebook en daar heb jij niet noodzakelijk een boodschap aan. Gelukkig is het simpel hier paal en perk aan te stellen. Voor nu en in de toekomst:

Klik op de drie puntjes rechtsboven bij het ongewenste bericht.

Als je alleen van dit bericht af wilt: klik op Bericht verbergen.

Als het bericht gedeeld is uit een andere bron, kan je de komende maand berichten uit die bron op pauze zetten met (Bron) 30 dagen lang snoozen. Heb je helemaal geen behoefte meer aan berichten uit die bron: klik op Alles van (bron) verbergen.

Als je voorlopig geen nieuwe berichten meer van deze Facebook vriend wilt zien, klik dan als het nodig is op Meer opties,en daarna op (Vriend)30 dagen lang snoozen. Ben je helemaal klaar met de berichten: klik op (Vriend) niet meer volgen. Dit is niet hetzelfde als ontvrienden. Je blijft nog Facebook vrienden en kan eventueel via het Meldingen pictogram (wereldbol boven in Facebook) nog berichten bekijken.

Gaat het om een bericht met een advertentie, dan laat u die specifieke advertentie verdwijnen via de drie puntjes en Advertentie verbergen. Voor langere termijn advertenties verbergen gaat helaas niet, omdat Facebook daarmee de gratis dienst bekostigt.

Oproepen voor apps

Word je ook elke dag wel een keer uitgenodigd om Candy Crush of een andere game te spelen? Zo ja, dan maak je daar zo korte metten mee:

Klik op het pijltje in de blauwe balk van Facebook bovenin.

Klik op Instellingen.

Je ziet een aparte pagina met verschillende tabs. Hier staat het grootste deel van de instellingen van Facebook.

Klik links op de tab Apps.

Klik bij Game- en appmeldingen op Bewerken.

Klik op Uitschakelen.

Je wordt nu voortaan niet meer lastig gevallen met verzoeken om mee te spelen.

Vriendenlijst verbergen

Het overzicht met al jouw Facebook vrienden is standaard door iedereen te bekijken die op jouw Facebook pagina langskomt. Maar misschien houd jij liever voor jezelf met welke mensen je bevriend bent op Facebook?

Klik op het pijltje in de blauwe balk van Facebook bovenin.

Klik op Instellingen.

Klik links op de tab Privacy.

Klik bij Hoe mensen je kunnen vinden en contact met je kunnen opnemen bij de optie Wie kan je vriendenlijst zien? op Bewerken.

Klik in de lijst (meestal met de naam Openbaar) op het pijltje.

Klik op de optie die je liever wil.

Klik op Sluiten.

Bij de opties op het tabblad Privacy kan je ook meteen aangeven hoe je gevonden kan worden op Facebook en wie vriendschapsverzoeken kan sturen. Als je liever niet door iedereen gevonden kan worden, kies je bij deze opties via Bewerken de instelling Vrienden of Vrienden van vrienden.

Automatisch afspelen video uitzetten

Naast tekstberichten en foto's worden er ook regelmatig video's op jouw Facebook tijdlijn gezet. Gelukkig staat de audio bij video's standaard op gedempt, zodat je je geen hoedje schrikt door het plotselinge geluid. Wel worden video's nog steeds standaard automatisch afgespeeld. Ook dat kan vervelend zijn: zeker bij drukke of onaangename beelden.

Om het automatisch afspelen uit te schakelen:

Klik op het pijltje in de blauwe balk van Facebook bovenin.

Klik op Instellingen.

Klik op de tab Video's.

Klik bij Video's automatisch afspelen op Standaard of Aan.

Klik op Uit.

Bepalen wie uw bericht mag zien

Wist je dat je zelf kunt instellen wie een nieuw bericht of al jouw nieuwe berichten mag zien? Standaard is de instelling voor een nieuw bericht Openbaar. Dat betekent dat iedereen, ook niet Facebook vrienden, jouw berichten kunnen zien en er eventueel op reageren. Soms is dat prima, maar vaak wil je jouw berichten alleen delen met je Facebook vrienden. Alleen specifieke vrienden opgeven kan ook.

Je geeft dit direct op bij een nieuw bericht in het vak Wat ben je aan het doen?

Klik op de drie puntjes rechtsonder bij het vak.

Klik op het pijltje in de lijst (meestal met de tekst Openbaar) onderin.

Klik op de gewenste optie onder Wie mag dit zien?

Als je standaard ieder nieuw bericht alleen aan een bepaalde groep wilt laten zien, kan je dat ook opgeven:

Klik op het pijltje in de blauwe balk van Facebook bovenin.

Klik op Instellingen.

Klik op de tab Privacy.

Klik bij Jouw activiteiten bij de optie Wie kan je toekomstige berichten zien op Bewerken.

Klik op de lijst met het pijltje (meestal Openbaar).

Klik op de gewenste optie onder Wie mag dit zien?

Klik op Sluiten.

Hoaxes, spam, phishing

Omdat sociale media als Facebook zo populair zijn, zijn ze ook een populaire verspreidingsbron voor allerlei ongewenste berichten. Denk aan ongewenste reclame (spam) en nepberichten (hoaxes) die eindeloos worden doorgestuurd. Of berichten met als doel jou naar phishingsites te lokken in de hoop dat je daar jouw (bank)gegevens prijsgeeft.

Er is geen instelling in Facebook waarmee je deze berichten kan tegengaan, maar je kan wel voorkomen dat jij of een Facebook vriend er het slachtoffer van wordt. Wees altijd alert bij berichten die te mooi lijken om waar te zijn. Bekend zijn de berichten over tegoedbonnen van bekende winkelketens, die je zogenaamd gratis ontvangt als je op een link klikt en waarbij je wordt aangespoord om het bericht door te sturen aan anderen.

Een goede manier om berichten waaraan je twijfelt te controleren, is met een zoekmachine als Google op internet te zoeken op de titel of een deel van de tekst in het bericht. Je ziet dan al snel of het gaat om een bericht waar iets mis mee is.

Maak eventueel een melding van het bericht bij Facebook:

Klik op de drie puntjes rechtsboven bij het bericht.

Klik eventueel op Meer opties.

Klik op Geef feedback over dit bericht.

Stuur het bericht niet verder door en verberg het met behulp van de tip Ongewenste berichten uitschakelen eerder in dit artikel. Geef eventueel via een berichtje of een reactie aan de plaatser van het bericht door dat het gaat om een fout bericht. Zo is die persoon ook gewaarschuwd.

Ga verder ook niet in op vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent. Dit is vaak een manier om ongewenste berichten door te geven of gegevens te verzamelen.

Handige Facebook groepen over valse berichten zijn Hoax-Wijzer en Hoaxmelding. Deze vind je snel via het zoekvak van Facebook.

Bron: Plusonline.nl - Alex Wit