In Belgische bedrijven heeft 35 procent van de werknemers vastgesteld dat nieuwe technologie het aantal jobs deed stijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx samen met de Antwerp Management School.

Volgens 65,2 procent kunnen ze door de nieuwe technologie nieuwe dingen leren, blijkt nog. Bijna de helft (47 procent) ziet mogelijkheden om door te groeien. Zowat de helft (52,1 procent) beschouwt het introduceren van nieuwe technologie als extra uitdagend. Voor 15,5 procent is dit proces nefast voor groeikansen en voor 9,5 procent is het nefast voor de leermogelijkheden.

"Deze vaststelling ligt in lijn met de conclusie dat technologie op de werkvloer doorgaans routinetaken vervangt", zegt professor Ans De Vos van de Antwerp Management School in een persbericht. "Daardoor komt er binnen de job in kwestie vaak meer ruimte vrij voor andere, vaak meer uitdagende taken. Volgens ons onderzoek beleven ook heel wat werknemers dat op deze manier. Dit gaat in tegen het doemdenken waarover je vaak leest als het om de invloed van technologie op de werkvloer gaat. Alleen is het wel belangrijk dat werkgevers die groeikansen ook aanstippen bij hun medewerkers."

Ongeveer de helft (44,3 procent) van de werknemers zag hun jobbeoefening grondig tot volledig veranderen met de komst van nieuwe technologieën. Daarnaast trekt 42,6 procent geen verband tussen extra stress en de implementatie van nieuwe technologie. Van de bedienden vindt 23,4 procent dat dit een positieve invloed heeft op de dagelijkse stress. Wel zegt iets meer dan één op de drie Belgische bedienden met extra stress te maken te krijgen door nieuwe technieken.

