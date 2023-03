Vandaag scharen alle grote merken zich achter het Matter-protocol. En dat is goed nieuws, want het is onmisbaar om alle toestellen in je slimme woning met elkaar te laten communiceren.

In de wereld van de technologie heeft elke producent die naam waardig een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Sommige bedrijven zetten daar duizenden, zelfs tienduizenden ingenieurs voor in. En wel met een dubbel doel: hun merk als een voorloper positioneren, zodat hun toestellen beter verkopen dan die van de concurrenten, of octrooien indienen die heel winstgevend zijn. Het resultaat is een rits technologische oplossingen die op elkaar lijken, maar niet compatibel zijn, terwijl ze gelijktijdig op de markt komen. Denk aan het vroegere gevecht tussen de verschillende formaten videocassettes: Betamax (Sony), V2000 (Philips) en VHS (JVC). Het eerste was het beste, het tweede was praktischer, maar het derde won het pleit.

...

In de wereld van de technologie heeft elke producent die naam waardig een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Sommige bedrijven zetten daar duizenden, zelfs tienduizenden ingenieurs voor in. En wel met een dubbel doel: hun merk als een voorloper positioneren, zodat hun toestellen beter verkopen dan die van de concurrenten, of octrooien indienen die heel winstgevend zijn. Het resultaat is een rits technologische oplossingen die op elkaar lijken, maar niet compatibel zijn, terwijl ze gelijktijdig op de markt komen. Denk aan het vroegere gevecht tussen de verschillende formaten videocassettes: Betamax (Sony), V2000 (Philips) en VHS (JVC). Het eerste was het beste, het tweede was praktischer, maar het derde won het pleit. En zoals in elke oorlog zijn er verliezers. Bedrijven die het net niet halen, consumenten die op het verkeerde paard hebben gewed, maar ook de markt in haar geheel, die een blauwtje oploopt. Want klanten leren van hun ervaringen: wanneer ze twijfelen tussen twee oplossingen is de kans groot dat ze geen van beide kopen. Dat hebben we gezien toen Panasonic, met de DVD-Audio, en de tandem Sony-Philips, met de Super Audio CD, een opvolger voor de compact disc probeerden te lanceren. Op een handvol audiofielen na, verkoos het publiek om... niet te kiezen. Heeft de sector zijn les geleerd? De voorbije jaren is hij het in elk geval eens geworden over gezamenlijke normen voor bijvoorbeeld 5G, Wifi, USB en Bluetooth. Dat zijn de echte standaarden, ongeacht het land of de producent. Maar tot vandaag bleef huishoudtoestellen laten samenwerken een probleem: elk merk hanteerde zijn eigen taal, die voor de andere onverstaanbaar was. Matter brengt daar nu verandering in. "Op een mooie dag besef je dat je markt veel groter kan worden als je met andere merken samenwerkt in plaats van alles in je eentje te willen ontwikkelen", zo verdedigde Tobin Richardson, de grote baas van Connectivity Standards Alliance, het Matter-project in 2019. Om deze evidente reden zijn heel wat grote namen in dit protocol gestapt dat de communicatie tussen slimme toestellen standaardiseert: Amazon, Apple, Google, Huawei, Ikea, LG, Oppo, Resideo (Honeywell), Samsung, Signify (Philips Hue en WiZ)... Met in hun kielzog nog meer producenten die onder de indruk waren van van het initiatief. De club telt nu meer dan 270 ondernemingen, waaronder Bose, Dyson, Gardena, Logitech, Miele, Panasonic, Bosch en Velux. Met een dergelijke kritieke massa is de vooruitgang niet meer te stoppen, maar het heeft tijd gekost. Pas in november vorig jaar werd de versie 1.0 van Matter een feit. Nu is het aan de producenten om de technologie in hun nieuwe toestellen in te bouwen. Sommige hebben dat al gedaan. Op de CES-beurs in Las Vegas, in januari, was Matter dan ook groot nieuws. Want dit is echt een doorbraak. Alle soorten toestellen - van je draadloze lader tot je slot, lamp, stopcontact, thermostaat, maar ook je gordijnen, koffiezet en slimme tv - kunnen voortaan met elkaar communiceren, ongeacht hun type, merk of land van herkomst, op voorwaarde dat ze het Matter-logo dragen. Tot nu werkten bijna alle toestellen enkel met de app van hun eigen fabrikant. Om bijvoorbeeld de slimme lampen van Philips Hue aan of uit te schakelen of de verlichting in verschillende kamers te programmeren, had je de gelijknamige app nodig. Met Matter hoeft dat niet langer. Al je toestellen spreken voortaan dezelfde taal. Eve, een specialist in slimme stopcontacten, schakelaars en sensors, was een van de eerste om de technologie toe te passen. Al sinds enkele weken bedient zijn app niet enkel de eigen producten maar ook die van Philips Hue. Het gebruiksgemak is (nog) niet zoals dat van de oorspronkelijke app, maar de basisfuncties zijn er. Met Matter zal je bovendien meerdere toestellen van verschillende merken kunnen laten samenwerken. Zo zal je bijvoorbeeld om tien uur 's avonds tegelijk je rolluik van Somfy in je slaapkamer kunnen laten zakken, de lampen van WiZ in je woonkamer doven en de deurvergrendeling van Nuki inschakelen. Drie verschillende systemen die je vroeger met drie verschillende apps moest bedienen. Met Matter kan dat dus met één enkele app. De nieuwe standaard zal geleidelijk aan in alle nieuwe toestellen van je slimme woning worden geïntegreerd. En na een eenvoudige update zal hij ook met sommige oudere toestellen werken. Hou al je toestellen dus maar in de gaten!