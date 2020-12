Vrolijke kerst! Gelukkig nieuwjaar! Je beste wensen, die stuur je vandaag via mail. Met de tips van onze grafisch ontwerpster Marie Cousin, wordt jouw e-wenskaart een voltreffer.

BEPAAL JE FORMAAT

Tik je in een zoekmotor de term wenskaartformaat in, dan zal je merken dat zowat elk formaat kan: vierkant (15x15), postkaartformaat (10x15), rond, bladwijzerformaat (5x20), enz. Toch zie je het beter niet te groot, zodat je e-kaart makkelijk kan worden gedownload. Het is evenmin de bedoeling dat de ontvanger alle rich-tingen moet uitscrollen om je wenskaart in haar geheel te ontdekken, want dan riskeer je dat ze al snel wordt gedeletet.

...

Tik je in een zoekmotor de term wenskaartformaat in, dan zal je merken dat zowat elk formaat kan: vierkant (15x15), postkaartformaat (10x15), rond, bladwijzerformaat (5x20), enz. Toch zie je het beter niet te groot, zodat je e-kaart makkelijk kan worden gedownload. Het is evenmin de bedoeling dat de ontvanger alle rich-tingen moet uitscrollen om je wenskaart in haar geheel te ontdekken, want dan riskeer je dat ze al snel wordt gedeletet. Zoek een leuke visual uit, of dat nu een familiekiekje of een tekening is. Duik je liever niet in je fotoalbum, dan vind je makkelijk een beeld of illustratie op het internet, betalend of gratis, zoals op freepik.com. Maar zorg ervoor dat je foto van goede kwaliteit is: niet te donker, niet overbelicht, niet wazig, geen persoon die er maar half op staat of zich in de schaduw bevindt. Laat een witte rand rond je foto voor je er een kader rond plaatst, dat maakt het geheel luchtiger. Je kan ook opteren voor een fries, die oogt stijlvol, of voor een boord zonder foto of beeld. Op een zachtgekleurde achtergrond komt je foto of een mooi gelay-oute tekst nog beter tot zijn recht. Maar als je een achtergrondkleur gebruikt, kies dan geen al te excentrieke kleur voor je letters. Beperk je tot zwart of wit. Het is tenslotte kerst, geen carnaval! Denk goed na over je tekst. En weet dat kort en krachtig meer impact heeft dan een lang epistel. Vergeet je e-kaart ook niet te ondertekenen, zeker als je een mailadres gebruikt als 123.XZ@gmail.com. Zet je naam in kleinere letters dan je tekst, zo bouw je een hiërarchie in je informatie in. Je tekst mag je beeld ook nooit helemaal inpalmen. Plaats hem dus niet bovenop een persoon of pal op de kerstboom. Je tekst wordt dan niet alleen onleesbaar, hij helpt ook je beeld om zeep. Blader maar even terug naar onze rubriek In beeld, vooraan in dit magazine: wij houden het bij voorkeur op een foto met veel lucht, een effen of rustig vlak, zodat we er makkelijk een titel en een intro op kwijt kunnen. Duw je tekst ook niet in een hoekje alsof hij je kaart wil ontvluchten! De keuze van het lettertype draagt in grote mate bij tot de stijl van je e-wenskaart. Op je computer vind je letters die simpel maar doeltreffend zijn, zoals Avenir of Helvetica. En op websites als dafont.com kan je er nog veel meer gratis downloaden. Het lettertype moet in elk geval goed leesbaar zijn, niet te zwaar of te vet, zodat je beeld niet wordt overschaduwd. Je kan ook een script lettertype gebruiken, zodat het lijkt alsof je je wensen zelf hebt geschreven, zoals Gelato op dafont.com. Dit soort lettertype past wonderwel bij een luchtige bladschikking. Ook dezelfde kleurentint gebruiken voor zowel je lettertype als je beeld werkt heel goed. De ontvanger van je e-kaart krijgt in de aanloop naar de feesten, bovenop zijn gebruikelijke mails, meer dan één e-wenskaart in zijn mailbox en heeft vaak geen tijd om die allemaal te ontrafelen. Het is dus belangrijk dat je boodschap meteen raak is. Wat is voor jou daarbij het allerbelangrijkste? Met Marie Cousin