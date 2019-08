Google wil almaar meer weten over alles en iedereen. Ook over jou. Sommige mensen vinden die spionage niet leuk en zouden de apps van de Amerikaanse reus liever niet gebruiken. Maar kunnen we nog wel zonder?

Hoeveel betaal jij elk jaar om zaken op te zoeken op Google, mails te versturen via Gmail, te surfen met Chrome of je weg te vinden met Google Maps? Je hoeft er geen rekenmachine bij te halen: het kost je geen cent. En je kent de regels: als iets gratis is, ben jij als gebruiker het product. Alphabet, het moederbedrijf van Google, YouTube, Waze enzovoort, is immers geen liefdadigheidsinstelling. Het haalt heel veel inkomsten uit reclame: telkens je iets opzoekt op het web, surft, ergens je voorkeuren opgeeft of je registreert voor een website, worden al die gegevens verzameld om je profiel samen te stellen. Die enorme schat aan nauwkeurige informatie wordt dan voor veel geld aan reclamemakers verkocht, die in de wolken zijn met een tool waarmee ze de juiste doelgroepen kunnen bereiken. We weten allemaal dat het zo werkt. Maar het is intussen zo gigantisch en geperfectioneerd geworden, dat ve...