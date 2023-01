De FOD Economie werd op de hoogte gebracht van een golf van phishingaanvallen in zijn naam. Heel wat burgers en ondernemingen ontvingen e-mails in naam van de FOD Economie en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De FOD Economie waarschuwt dan ook om niet in die val te lopen.

De oplichters bootsen ons e-mailadres van het contactcenter info.eco@economie.fgov.be exact na waardoor het lijkt of de phishingmail van dat e-mailadres afkomstig is. Ook het logo van de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt misbruikt.

In de frauduleuze e-mail wordt de gebruiker gevraagd om zo snel mogelijk een cijfersleutel aan te vragen of de identiteit te bevestigen door op een link te klikken. Doe je dat niet, dan wordt de onderneming inactief verklaard en verliest het recht op een KBO-registratie. Voorlopig circuleert deze mail enkel in het Frans.

Voorkomen is beter dan genezen

Om er voor te zorgen dat jij of anderen niet in de val trappen, geven we je deze 5 tips

Klik nooit op een link in een e-mail of sms die je niet vertrouwt en kijk of de link verwijst naar één van de websites van de FOD Economie. Beweeg je muis voor je klikt over de link of knop. Twijfel je toch, ga dan zelf naar de website van de FOD Economie of neem contact met ons op.

De FOD Economie of eender welke instelling vraagt nooit per e-mail, sms of telefoon om jouw gegevens te updaten via een niet beveiligde link. Ook vragen wij nooit zomaar naar paswoorden, gebruikersnamen, bankgegevens of persoonlijke codes.

Is de e-mail of sms onverwacht of is de boodschap vreemd? Een e-mail om 1 uur 's nachts moet een alarmbel doen afgaan.

Meld elke phishingpoging of verdachte e-mail op het meldpunt van de FOD Economie (scenario "Phishing en andere vormen van bedrieglijk verkrijgen van gegevens"). De Economische Inspectie van de FOD Economie bekijkt je melding en kan beslissen een onderzoek in te stellen om een einde te maken aan de frauduleuze praktijken.

Stuur de verdachte e-mail naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het daarna.

Wat moet je doen als er geld van je rekening ging? Licht zo snel mogelijk je bank in om je kaart te laten blokkeren en bel Card Stop (078 170 170). Blokkeer daarnaast ook je bankrekening, je account en bankapp (anders kunnen de oplichters geld blijven afhalen).

Meld de oplichting via het Meldpunt van de FOD Economie.

Doe aangifte bij de lokale politie in je buurt.

