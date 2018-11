Laat je niet bedriegen door je online 'vrienden'

Wist je dat oplichters vaak gebruik maken van valse profielen op het internet om je vertrouwen te winnen? Ze lijken erg betrouwbaar op het eerste gezicht, maar proberen je in de val te lokken door een vertrouwensband met je op te bouwen en in te spelen op je gevoelens. Maar uiteindelijk vragen ze om geschenken, persoonlijke gegevens en vooral: geld. Dat is vriendschapsfraude.

Hoe gaan oplichters te werk bij vriendschapsfraude?

Oplichters zoeken hun potentiële slachtoffers vaak via datingsites en -applicaties zoals Tinder, maar ze gebruiken ook e-mail, chat of sociale media zoals Facebook om in contact met je te komen. Daarbij maken ze steevast gebruik van een vals profiel: een fictieve naam of iemands gestolen identiteit. Hun eerste doel: een vertrouwensband met je opbouwen. Meestal verklaren de oplichters op korte tijd hun liefde en spelen ze daarna in op je emoties om geld te vragen, bijvoorbeeld voor een vliegtuigticket om je te komen bezoeken of voor medische kosten van een ziek familielid.

4 vuistregels om jezelf te beschermen Leer je iemand nieuw kennen via sociale media of op een datingsite of -applicatie? Wees op je hoede en ga na of je nieuwe vriend(in) wel te vertrouwen is: Ga de echtheid van zijn of haar profiel na en vraag voldoende info aan je nieuwe kennis of geliefde, zodat je weet met wie je te doen hebt. Vertrouw niet zomaar iedereen en hou persoonlijke informatie voor jezelf. Wees op je hoede voor "zielige" verhalen waarbij je nieuwe kennis de emotionele toer opgaat en je probeert te overtuigen om geld te bezorgen. Maak nooit zomaar geld over aan iemand die je eigenlijk niet kent. Als iemand je te mooi lijkt om waar te zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.

Zelf een profiel gezien dat je vals lijkt, of op zoek naar meer informatie en tips? Dan kun je terecht op de website temooiomwaartezijn.be.